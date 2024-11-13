«Не только жилье»: в Минтруда и соцзащиты рассказали, на что тратят белорусы семейный капитал

К слову, судя по статистике Министерства труда и соцзащиты, больше всего многодетных семей проживает в Брестской области. Из 87 858 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала на нее приходится 18 631. В Минской — 15 225, а в столице Беларуси — 12 307. На Гомельскую область пришлось 13 989 одобрений, в Гродненской 10 442, в Могилевской — 8 836 и в Витебской — 8 428.