«Не только жилье»: в Минтруда и соцзащиты рассказали, на что тратят белорусы семейный капитал

Министерство труда и соцзащиты сказало, как белорусы тратят семейный капитал. Статистику от ведомства сообщает БелТА.
Так всего на 1 ноября 2024 года в Беларуси для многодетных семей по программе «Семейный капитал» открыто 141 905 депозитных счетов, из них 82,6 тысячи — на сумму 826 миллионов долларов и 59,3 тысячи — на 1,5 миллиарда белорусских рублей.
Всего на указанную дату многодетные семьи подали 90 465 заявлений на распоряжение семейным капиталом. Большая часть — свыше 80,5% или 72 948 семей — планирует потратить средства на улучшение жилищных условий. Но белорусы тратят семейный капитал не только на жилье: так, на получение медицинских услуг подано 9 942 заявления, а 7570 семей хотят направить деньги на получение образования. Еще пять семей планируют потратить средства на приобретение товаров для инвалидов.
Напомним, с 1 января 2024 года сумма семейного капитала, который в Беларуси назначается семьям при рождении или усыновлении третьего либо последующего ребенка, составляет 31 480 рублей.
К слову, судя по статистике Министерства труда и соцзащиты, больше всего многодетных семей проживает в Брестской области. Из 87 858 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала на нее приходится 18 631. В Минской — 15 225, а в столице Беларуси — 12 307. На Гомельскую область пришлось 13 989 одобрений, в Гродненской 10 442, в Могилевской — 8 836 и в Витебской — 8 428.
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