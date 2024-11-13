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Последние новости к вечеру 13 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 13 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 13 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 ноября 2024 года.

Россия примет меры из-за комплекса ПРО в Польше

Источник: U.S. Navy

Москва считает размещение комплекса ПРО НАТО в Польше попыткой сдерживания России и продвижением американской военной инфраструктуры к границам РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия примет ответные меры для сохранения паритета, подчеркнул он.

Выплаты за ранения на СВО привязали к тяжести увечья

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает дифференцированные выплаты военнослужащим за ранения, полученные в ходе боевых действий. Размер единовременной выплаты, до 3 млн руб., будет зависеть от тяжести ранения.

В Севастополе взорвали автомобиль с военнослужащим ВМФ РФ

Последствия взрыва в Севастополе
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

СК РФ возбудил дело о теракте после взрыва автомобиля в Севастополе, вызванного самодельным взрывным устройством под днищем машины. Погиб военнослужащий Черноморского флота.

Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Елена Блиновская
Источник: ТАСС

Арбитражный суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом из-за долгов по налогам, несмотря на возражения налоговых инспекторов, указывающих на её имущество.

Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке

Генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 млн рублей, заключив досудебное соглашение. Суд оставил его в СИЗО, отклонив апелляцию защиты. По версии следствия, взятка была получена от руководства завода «Телта» за увеличение закупок по госконтрактам.