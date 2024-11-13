Последние новости к вечеру 13 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 ноября 2024 года.
Россия примет меры из-за комплекса ПРО в Польше
Москва считает размещение комплекса ПРО НАТО в Польше попыткой сдерживания России и продвижением американской военной инфраструктуры к границам РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия примет ответные меры для сохранения паритета, подчеркнул он.
Выплаты за ранения на СВО привязали к тяжести увечья
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает дифференцированные выплаты военнослужащим за ранения, полученные в ходе боевых действий. Размер единовременной выплаты, до 3 млн руб., будет зависеть от тяжести ранения.
В Севастополе взорвали автомобиль с военнослужащим ВМФ РФ
СК РФ возбудил дело о теракте после взрыва автомобиля в Севастополе, вызванного самодельным взрывным устройством под днищем машины. Погиб военнослужащий Черноморского флота.
Блогера Елену Блиновскую признали банкротом
Арбитражный суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом из-за долгов по налогам, несмотря на возражения налоговых инспекторов, указывающих на её имущество.
Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке
Генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 млн рублей, заключив досудебное соглашение. Суд оставил его в СИЗО, отклонив апелляцию защиты. По версии следствия, взятка была получена от руководства завода «Телта» за увеличение закупок по госконтрактам.