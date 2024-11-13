Последние новости к вечеру 13 ноября 2024 года

Генерал Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке в 36 млн рублей, заключив досудебное соглашение. Суд оставил его в СИЗО, отклонив апелляцию защиты. По версии следствия, взятка была получена от руководства завода «Телта» за увеличение закупок по госконтрактам.