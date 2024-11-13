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Розы в воронежских парках готовят к зиме

Кусты обрезали, а сейчас их окучивают торфяным грунтом.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты воронежского МБУ «ЭкоЦентр» готовят розы к зимовке в Воронежском Центральном парке и в «Алых парусах». Как они это делают, рассказали в управлении экологии городской администрации.

Работники «ЭкоЦентра» провели обрезку кустов роз, а теперь окучивают их торфяным грунтом. Он должен обеспечить и утепление зимой, и дополнительное питание при пробуждении цветов весной.

Когда температура понизится до −3…-5, розы в парках укроют специальным материалом. Он призвана согревать растения и одновременно давать доступ к ним воздуха.

экология