Розы в воронежских парках готовят к зиме

Специалисты воронежского МБУ «ЭкоЦентр» готовят розы к зимовке в Воронежском Центральном парке и в «Алых парусах». Как они это делают, рассказали в управлении экологии городской администрации.
Работники «ЭкоЦентра» провели обрезку кустов роз, а теперь окучивают их торфяным грунтом. Он должен обеспечить и утепление зимой, и дополнительное питание при пробуждении цветов весной.
Когда температура понизится до −3…-5, розы в парках укроют специальным материалом. Он призвана согревать растения и одновременно давать доступ к ним воздуха.