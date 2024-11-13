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В Ростовскую область 14 и 15 ноября может прийти снег

В Ростовской области синоптики прогнозируют снег в ближайшие дни.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидается снег в ближайшие дни. Об этом сообщили синоптики «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным специалистов, 14 ноября в запападных районах Ростовской области возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в ночное время составит −1…+4 градуса. В дневное время столбики термометров покажут до +6 градусов. В некоторых районах возможен туман и гололедица. Скорость ветра может достигать девяти метров в секунду.

15 ноября погода будет аналогичной. В ночное время столбики термометров могут опуститься до 0 градусов и +5. Днем температура воздуха составит до +7 градусов. В этот день также ожидаются мокрый снег и дожди.

Водителям стоит быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила безопасности.