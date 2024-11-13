Олбани
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Микрорайон Шилово в Воронеже временно останется без газа

Рабочие будут вести переустройство сетей.

Источник: Reuters

В четверг, 14 ноября, в Воронеже с 8:00 до полуночи будет ограничена подача газа в микрорайоне Шилово. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Отключение связано с необходимостью выполнения работ по переустройству сетей газоснабжения при строительстве автомобильной дороги.

— Управление дорожного хозяйства приносит горожанам извинения за вынужденные временные неудобства. Подрядная организация ориентирована на сокращение сроков выполнения работ, — обратились к воронежцам в муниципалитете.

В соцсетях жители Шилово также публикуют фото объявлений на подъездах, в которых уведомляется о временном отключении тепла и горячей воды завтра с 8:00. Срок включения при этом — вечер пятницы, 15 ноября. Под отключение попадают многоэтажки на Острогожской и Ключникова.

ЖКХ