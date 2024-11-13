Микрорайон Шилово в Воронеже временно останется без газа

В соцсетях жители Шилово также публикуют фото объявлений на подъездах, в которых уведомляется о временном отключении тепла и горячей воды завтра с 8:00. Срок включения при этом — вечер пятницы, 15 ноября. Под отключение попадают многоэтажки на Острогожской и Ключникова.