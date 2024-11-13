В РФ приступили к монтажу гиротронов для термоядерного реактора ИТЭР

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты приступили к монтажу систем для дополнительного нагрева плазмы в термоядерном реакторе международного проекта ИТЭР. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.
«Инженеры НПО “Гиком” (Нижний Новгород) приступили к монтажу ключевого отечественного оборудования для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР — гиротронных комплексов (систем для дополнительного нагревы плазмы в реакторе), доставленных ранее на стройплощадку во Франции», — говорится в сообщении. По графику текущий этап работ продлится до 30 ноября.
Гиротроны — высокотехнологичные системы, предназначенные для дополнительного нагрева плазмы и генерации электрического тока, критически необходимые для успешного функционирования будущей установки. Разработкой и научным руководством по созданию этих уникальных устройств занимается Институт прикладной физики РАН, а непосредственное производство осуществляется на предприятии «Гиком». «Мы — признанные во всем мире лидеры в производстве гиротронов, поэтому и установка оборудования поручена именно нашим профессионалам, досконально владеющим этой технологией. делает все необходимое для того, чтобы обеспечить выполнение российскими специалистами полного объема работ на площадке сооружения реактора ИТЭР», — приводятся в сообщении слова директора Проектного центра ИТЭР (Росатом) Анатолия Красильникова.
ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества во Франции. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Частное учреждение Росатома «Проектный центр ИТЭР» выполняет функции российского национального агентства ИТЭР и отвечает за обеспечение натурального вклада России в проект — разработку, изготовление и поставку 25 систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР ряд ключевых предприятий Росатома изготавливают важнейшие компоненты будущей установки, в том числе: все центральные сборки дивертора, 40% панелей первой стенки, коммутирующую аппаратуру, соединители модулей бланкета.