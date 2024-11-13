В РФ приступили к монтажу гиротронов для термоядерного реактора ИТЭР

Гиротроны — высокотехнологичные системы, предназначенные для дополнительного нагрева плазмы и генерации электрического тока, критически необходимые для успешного функционирования будущей установки. Разработкой и научным руководством по созданию этих уникальных устройств занимается Институт прикладной физики РАН, а непосредственное производство осуществляется на предприятии «Гиком». «Мы — признанные во всем мире лидеры в производстве гиротронов, поэтому и установка оборудования поручена именно нашим профессионалам, досконально владеющим этой технологией. делает все необходимое для того, чтобы обеспечить выполнение российскими специалистами полного объема работ на площадке сооружения реактора ИТЭР», — приводятся в сообщении слова директора Проектного центра ИТЭР (Росатом) Анатолия Красильникова.