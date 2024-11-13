Слышу, Стоун: американский режиссер выступил на форуме в Москве

— На стриминговых сервисах вы можете увидеть целый список корейских фильмов, к которым у вас никогда не было доступа, китайские картины, японские, индонезийские, французские, немецкие, итальянские, и среди них есть отличные проекты, вам просто нужно их найти, — возразил Оливер Стоун. — Есть итальянские ленты, которые, я думаю, ничуть не хуже того, что сделали Росселлини и Де Сика. Видели ли вы в Каннах «Партенопа», новый фильм Соррентино? Десять лет назад он снял «Молодость», это тоже стоит посмотреть. Это захватывающий фильм, визуально и ментально сложный. Это новая Италия. Вы должны принять перемены. Я рассказывал вам о «Носферату», об этом фильме ужасов, который был снят десятки раз, и посмотрите, как это было переделано в новой интерпретации оригинального романа молодым американским режиссером.