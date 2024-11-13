Слышу, Стоун: американский режиссер выступил на форуме в Москве

В Москве стартовал первый международный форум «Культура. Медиа. Цифра». Два дня — 13 и 14 ноября представители творческих индустрий из разных стран будут обсуждать использование искусственного интеллекта, будущее коммуникации и защиту приватности. Старт мероприятию дали трёхкратный обладатель премии «Оскар», американский режиссер Оливер Стоун и двукратный лауреат «Золотой пальмовой ветви» кинофестиваля в Каннах, сербский режиссёр Эмир Кустурица. О чем говорили зарубежные звезды — в материале «Известий».
Как Оливер Стоун поспорил с Эмиром Кустурицей в Москве.
Форум «Культура. Медиа. Цифра» стартовал в среду 13 ноября и обеспечил себе максимальную явку гостей к открытию в 10 утра, поставив первой в деловой программе сессию с участием своих главных звезд — Эмира Кустурицы и Оливера Стоуна, который присоединился к беседе по видеосвязи. Тем, кто пришел за час до начала, повезло избежать очередей к гардеробу, потом на регистрацию для получения бейджа, и удалось занять места в первых рядах главного зала. Одной из тем, которую обсудили режиссеры, стало влияние прогресса на кинопроизводство.
— Посмотрите «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы. Вы можете не понимать сюжет, однако увидите, что образы там потрясающие. Все разворачивается как во сне. Это настолько прекрасно снятый фильм, какого не могли сделать раньше, потому что у нас просто не было технической возможности. То, чем мы теперь обладаем, и то, что мы можем сделать не только с помощью компьютерной графики, но и с помощью искусственного интеллекта, просто невероятно. Это новая область, которая позволит делать фильмы лучше, чем когда-либо, — сказал Оливер Стоун.
Эмир Кустурица подчеркнул, что технологии не рождают хороших идей, они лишь призваны помочь человеку. Коллеги разошлись во мнениях, обсуждая разницу между качеством и количеством достойного кино сегодня и в прошлые десятилетия. Сербский режиссер отметил, что в период с 40-х по 80-е годы в кинотеатрах были волны показов итальянских, французских, американских, немецких, японских фильмов, которые в итоге дарили миру пять-десять отличных картин. Он задал своему собеседнику вопрос, почему сегодня этого не происходит.
— На стриминговых сервисах вы можете увидеть целый список корейских фильмов, к которым у вас никогда не было доступа, китайские картины, японские, индонезийские, французские, немецкие, итальянские, и среди них есть отличные проекты, вам просто нужно их найти, — возразил Оливер Стоун. — Есть итальянские ленты, которые, я думаю, ничуть не хуже того, что сделали Росселлини и Де Сика. Видели ли вы в Каннах «Партенопа», новый фильм Соррентино? Десять лет назад он снял «Молодость», это тоже стоит посмотреть. Это захватывающий фильм, визуально и ментально сложный. Это новая Италия. Вы должны принять перемены. Я рассказывал вам о «Носферату», об этом фильме ужасов, который был снят десятки раз, и посмотрите, как это было переделано в новой интерпретации оригинального романа молодым американским режиссером.
Оливер Стоун отметил и недавний фильм «Ученик. Восхождение Трампа». Он назвал его увлекательным, реалистичным и суровым.
— Я был совершенно ошеломлен. Я посмотрел его уже дважды. В нем есть жесткость, как в фильмах Сидни Люмета 1970-х годов о Нью-Йорке. Это напомнило мне его «12 разгневанных мужчин». А еще «Французский связной» Уильяма Фридкина. Ощущение города, который был жесток к людям, и того, как человек растет в своей силе и могуществе благодаря силе кого-то другого, кто направляет его и кто очень порочен. Захватывающая передача власти. Именно это я видел в фильме. Я уже видел такое раньше, но здорово увидеть это снова. Особенно когда так хорошо сделано.
Стоун призвал быть мягче по отношению к режиссерам с точки зрения критики их работ.
— Я и сам был слишком строг к создателям фильмов. Я говорил, что нужно равняться на «Восемь с половиной», снимать классические картины снова и снова. Но, как вы знаете, Эмир, это невозможно. Вы работаете уже давно. И мне очень понравились некоторые из ваших кинолент. Стоит проявлять милосердие к создателям. Это проблема на Западе, я думаю, что, возможно, и в России многие разбирают фильмы на части и критикуют, — сказал Стоун.
Ждем Люка Бессона.
Программа форума посвящена обсуждению экспертами из мира кино, игр, медиа и творческих индустрий актуальных вопросов развития креативной экономики и выстраивания эффективных коммуникаций между российским и зарубежным рынком. Среди сегодняшних тем на повестке — трансформация SMM и стратегий взаимодействия с аудиторией, опыт трансмедийных франшиз, возможности игровой индустрии, развитие искусственного интеллекта, контроль за блогосферой.
В числе спикеров Тина Канделаки, российский программист и медиаменеджер Роберто Панчвидзе, генпродюсер «Okko» Гавриил Гордеев, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, продюсер и режиссер из Китая Лян Ду, директор киноаналитики на телевидении Ирана Амир Реза.
Эмир Кустурица станет хедлайнером и второго дня форума. Он выступит на сессии под названием «В Москву с любовью» и расскажет, как он понимает русскую душу, почему ее так ценят сербы и как выглядит Россия в кино глазами экспатов. Его собеседником станет еще одна зарубежная звезда — французский режиссер Люк Бессон, который, как и его американский коллега ранее, присоединится к обсуждению в режиме онлайн.