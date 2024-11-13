Минлесхоз снизил цену и увеличил лимит на пеллеты для населения Беларуси

Для популяризации современного вида топлива Минлесхоз уменьшил цены на пеллеты для населения Беларуси и увеличил объемы отпуска по социальной цене.
Увеличены с 2 до 3,6 тонны норм отпуска по топливным книгам топливных древесных гранул (пеллет). По топливным книгам пеллеты будут стоить 50 рублей за тонну во всех областях Беларуси.
Что касается фиксированных розничных цен при реализации населению пеллет сверх нормы отпуска, которая составляет 3,6 тонны, то они зафиксированы в размере 240 рублей за тонну.
Минлесхоз намерен в ближайшее время запустить в Беларуси масштабную информационную компанию по продвижению на внутреннем рынке этого вида топлива, которое раньше, до введения западных санкций, в большом объеме шло на экспорт.
По информации Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси, выпуском пеллет занимаются 16 заводов Минлесхоза, концерн «Беллесбумпром» и некоторые частные предприятия.
Департамент привел информацию и министра лесного хозяйства Александра Кулика, который назвал точку безубыточности для пеллет — это 190−200 рублей за тонну.
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