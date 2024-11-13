Саймон Ле Бон из Duran Duran получил Орден Британской империи от принца Уильяма

Лидер британской нью-вейв-группы Duran Duran Саймон Ле Бон стал членом Ордена Британской империи. Церемония состоялась в Виндзорском замке. Награду артисту вручил Уильям, принц Уэльский.
Таким образом был отмечен вклад Ле Бона в музыку и благотворительность. Исполнитель поддерживает такие организации, как Blue Marine Foundation, охраняющую морскую среду, Tall Ships Youth Trust, дающую неблагополучной британской молодежи возможность мореплавания, и другие.
В своей речи Саймон отметил, что раньше очень боялся выступать на сцене, но смог преодолеть страх. «Я просто выхожу туда, и это кажется мне естественным», — цитирует музыканта The Independent.
За свою почти пятидесятилетнюю карьеру Duran Duran записали 16 альбомов, получили две премии «Грэмми», две награды BRIT Awards, а также звезду на «Аллее Славы» в Голливуде. В прошлом году коллектив выпустил лонгплей DANSE MACABRE в честь Хеллоуина.