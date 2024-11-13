В Ростове при строительстве трамвайных путей снесут торговые павильоны на Зорге

В Ростове во время прокладки трамвайных путей собираются расширить улицу Зорге. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Ростовский трамвай».
Однако сносить ради расширения улицы Торговый центр на улице Зорге, рынок «Привоз» и заправочную станцию не будут. Сносу при необходимости будут подлежать только небольшие некапитальные павильоны. И только если они будут расположены вплотную к дороге.
Напомним, для скоростного трамвая в донской столице планируют расширить улицу Зорге до шести полос. Пути проложат посреди улицы. Но они будут обособленны от автомобилей.