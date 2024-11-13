Рэпер Дензел Карри дал советы по достижению успеха

«У детей есть мечты, но взрослые делают их реальностью», — сказал Карри. Также исполнитель посоветовал слушателям не становиться врагами людям, которым они не нравятся, и молиться о силах достигать своей цели, если их нет. «Иногда это происходит быстрее, иногда позже. Но важно то, что вы делаете прямо сейчас», — подвел итог артист.