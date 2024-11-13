Олбани
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Дензел Карри дал советы по достижению успеха

На стриме Mafiathon 2 хип-хоп-музыкант произнес мотивационную речь, главным посылом которой было «никогда не сдавайтесь».

Источник: Звук

На стриме Mafiathon 2 хип-хоп-музыкант произнес мотивационную речь, главным посылом которой было «никогда не сдавайтесь».

«У детей есть мечты, но взрослые делают их реальностью», — сказал Карри. Также исполнитель посоветовал слушателям не становиться врагами людям, которым они не нравятся, и молиться о силах достигать своей цели, если их нет. «Иногда это происходит быстрее, иногда позже. Но важно то, что вы делаете прямо сейчас», — подвел итог артист.

В августе Дензел и JPEGMAFIA выпустили клип на совместный трек «JPEGULTRA!».