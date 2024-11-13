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«Ощущение, что нашу семью хотят уничтожить»: Родители ростовской студентки, пропавшей в Дагестане, пожаловались на травлю

Семья Анны Цомартовой, пропавшей девять месяцев назад, столкнулась с нападками в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Многодетные родители из Ростова Николай и Диана Цомартовы — родители двух сыновей и двух дочерей. Самый младший ребенок, девочка, в этом году пошла в первый класс. А вот о судьбе самой старшей — 22-летней Анны — мать и отец ничего не знают вот уже девять месяцев.

«РАЗМЕЩАЛИ ФОТО УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ».

Курсантка РЮИ МВД Анна Цомартова 10 февраля выступила на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске. После поражения спортсменка пошла прогуляться и пропала.

Близкие, волонтеры, правоохранители и спасатели искали девушку, но так и не нашли. Ее след обрывается на территории ведомственного санатория. Там девушка попала в объективы камеры видеонаблюдения. Что было потом, неизвестно.

Анна — старший ребенок в семье. Фото: из архива семьи.

Близкие считают, что Анна не пыталась сбежать из дома. Обстановка дома была спокойной, у девушки были хорошие отношения с родителями, братьями и сестрой. Семья уверена, что дочь не могла свести счеты с жизнью: в жизни старшего ребенка все складывалось благополучно. По словам Цомартовых, это подтверждает и экспертиза, которую выполнили психологи МВД Дагестана.

Сегодня поисками Анны занимается центральный аппарат СК РФ. Родители тоже делают все, что в их силах. Их поддерживают сотни россиян со всей страны. Но есть и другие люди.

— Мы столкнулись с настоящей травлей. С первых дней исчезновения Анны создавались группы, в которых нас открыто оскорбляли, размещали фото нас, наших детей и даже наших умерших родственников, — говорит отец Анны Николай Цомартов.

У Ани не было поводов уходить из дома. Фото: из архива семьи.

«НАС ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ».

Диана и Николай уже написали несколько жалоб на телеграм-каналы, в которых администраторы и комментаторы нападали на семью.

— Некоторые каналы сразу закрывались. Но тут же открывались другие. Такое ощущение, что нас хотят уничтожить, создав негативный образ нашей семьи. Зачем это делается? Я предполагаю, для того, чтобы мы замолчали, чтобы нас не видели и не слышали. Чтобы мы перестали искать нашу Аню, — рассуждает Николай.

Мужчина говорит, что он и его столкнулись не только с оскорблениями, но и с угрозами. По словам Николая, неизвестные назначают ему встречи, чтобы разобраться. Диану же обвиняют в том, что она сама виновата в исчезновении дочери. Пользователи соцсетей упрекают ее в том, что она отпустила дочь на соревнования.

Девушку, похожую на Аню, видели в метров в ОАЭ. Фото: из архива семьи.

— Они игнорируют тот факт, что Анна совершеннолетняя. Не вспоминают они и про то, что даже маленькие дети, занимающиеся спортом, ездят на соревнования.

Жаловалась на нападки и администратор канала о поисках Анны. Эта женщина помогает родителям пропавшей ростовчанки вести соцсети.

— Хороший человек, замечательная мама. И ей писали такие угрозы, что даже говорить о них неприятно. Представляете, какое морально давление? Эта женщина также обратилась с заявлением в органы, — продолжает Николай.

Несмотря на волну негатива, которую пытаются поднять неизвестные хейтеры, Николай и Диана и дальше будут искать свою дочь.

Родители Анны каждый день вновь и вновь листают ее соцсети и пересматривают видео девушки. Так им кажется, что дочь вновь рядом.

— Мы ждем. Верим и ждем. А как иначе? Ведь это — наш ребенок.