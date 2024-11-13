«Ощущение, что нашу семью хотят уничтожить»: Родители ростовской студентки, пропавшей в Дагестане, пожаловались на травлю

Мужчина говорит, что он и его столкнулись не только с оскорблениями, но и с угрозами. По словам Николая, неизвестные назначают ему встречи, чтобы разобраться. Диану же обвиняют в том, что она сама виновата в исчезновении дочери. Пользователи соцсетей упрекают ее в том, что она отпустила дочь на соревнования.