В каких продуктах содержится много кальция и чем опасен его дефицит или избыток

Существует несколько форм кальция, которые можно классифицировать по источникам: органические (из пищи) и неорганические (из добавок). Наиболее распространены два типа добавок: ~карбонат кальция~ и ~цитрат кальция~. Первый лучше усваивается, если принимать его во время еды, в то время как второй можно употреблять независимо от приема пищи.