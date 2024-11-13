Снятие с регистрационного учета: как выписать человека через «Госуслуги» и в судебном порядке

Направьте проживающему лицу досудебное требование о добровольном снятии с регистрационного учета и выселении (если человек там живет). Как отмечает адвокат, это требование можно продублировать через электронную почту и через мессенджеры. В досудебном требовании должны быть указаны, кроме требования о снятии с регистрационного учета и выселении, срок его исполнения и последствия неисполнения, в частности — обращение в полицию с заявлением о самоуправстве, обращение в суд и взыскание судебных расходов и обращение к судебным приставам. Самый оптимальный срок для исполнения требования о снятии с регистрационного учета и выселении — это десять рабочих дней. Если не дать лицу на выселение и снятие с учета время, суд может посчитать действия истца недобросовестными.