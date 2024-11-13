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В Ростове остался 81 ветеран Великой Отечественной войны

За год в донской столице количество ветеранов Великой Отечественной уменьшилось на 30 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове остался 81 участник Великой Отечественной войны. Это на 30 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом газете «Молот» сообщил председатель Ростовской городской организации ветеранов Валентин Гербач.

Также он добавил, что уже идет подготовка к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Великой Победы.

Кстати, в Санкт-Петербурге завершились съемки сериала о подпольщиках Таганрога. Картину снимали не только в Питере, но и в Таганроге. Речь в военно-исторической драме идет о подпольщиках, которые в годы Великой Отечественной боролись с врагом на территории Ростовской области. Всего в съемках было задействовано более четырех тысяч актеров. Выход сериала запланирован на следующий год.