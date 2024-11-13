Создана подавляющая аппетит и сжигающая калории молекула

ТАСС, 13 ноября. Европейские молекулярные биологи создали короткую молекулу, которая воздействует на рецепторы NK2R, регулирующие аппетит и физическую активность млекопитающих. Ее введение в организм тучных грызунов и макак привело к столь же сильному снижению веса, как и прием оземпика и прочих лекарств на базе семаглутида, сообщила пресс-служба Копенгагенского университета.
«Создание семаглутида и других препаратов, воздействующих на рецепторы GLP-1, привело к революции в лечении диабета и ожирения, однако их прием иногда вызывает тошноту и приводит к дисбалансу между расходом энергии и аппетитом. Мы решили эти проблемы, что открывает дорогу для создания новых средств для похудения, которые будут доступны для широкого круга пациентов за счет улучшенной эффективности и переносимости», — заявил доцент Копенгагенского университета Зак Герхарт-Хайнс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые создали этот препарат при изучении того, какие генетические факторы риска способствуют развитию диабета второго типа. Для этого ученые сопоставили, какие мелкие мутации присутствуют в ДНК большого числа диабетиков с концентрацией гликированного гемоглобина в их крови. Постоянно высокие доли этого вещества в организме пациентов представляют собой один из самых надежных индикаторов развития диабета.
В ходе этого анализа исследователи обнаружили, что концентрация гликированного гемоглобина сильно зависела от того, какие мутации присутствовали в гене, кодирующем рецептор NK2R. Этот белок в прошлом не связывался с развитием диабета, однако его молекулы присутствуют в больших количествах в нервной и пищеварительной системах. Это наблюдение заставило ученых проверить, как активация рецепторов NK2R повлияет на жизнь грызунов с лишним весом.
Проведенные исследователями опыты неожиданно показали, что инъекции белка нейрокинина, активирующего NK2R-рецепторы, привели к значительному снижению массы мышей, причем их введение в организм сопровождалось не только снижением аппетита, но и усилением физической активности и расхода энергии. Руководствуясь этим, исследователи создали короткую молекулу, повторявшую по механизму действия нейрокинин.
Ученые проверили это в опытах на мышах и на макаках-резусах (Macaca mulatta), предрасположенных к развитию лишнего веса и диабета. Прием этого средства значительно снизил вес грызунов и обезьян, нормализовал уровень инсулина и глюкозы в их организме, а также уменьшил концентрацию холестерина и жиров в кровотоке. По силе действия новый препарат оказался сопоставим с семаглутидом и его аналогами (10−15% снижение веса), что делает его перспективной альтернативой для этих лекарств, подытожили исследователи.