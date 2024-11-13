Создана подавляющая аппетит и сжигающая калории молекула

Ученые проверили это в опытах на мышах и на макаках-резусах (Macaca mulatta), предрасположенных к развитию лишнего веса и диабета. Прием этого средства значительно снизил вес грызунов и обезьян, нормализовал уровень инсулина и глюкозы в их организме, а также уменьшил концентрацию холестерина и жиров в кровотоке. По силе действия новый препарат оказался сопоставим с семаглутидом и его аналогами (10−15% снижение веса), что делает его перспективной альтернативой для этих лекарств, подытожили исследователи.