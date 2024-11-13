Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амир и Амина стали самыми популярными именами среди новорожденных в Башкирии

В Башкирии назвали самые популярные детские имена.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии назвали самые популярные и редкие имена, которые родители выбирают для новорожденных. Который год среди мужских имен по популярности лидирует Амир, а среди девочек больше всего рождается Амин.

Также любовью среди жителей Башкирии пользуются имена Тимур, Марк, Артем и Эмир, Амина, София, Эмилия, Ева и Арина.

Реже всего среди детей можно встретить Мухматамина, Бексултана, Анасжона, Монте и Ануара. Необычные именами среди девочек стали Дафна, Адалин, Аэлита, Алтынай, Мила Диана и Аиля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.