Амир и Амина стали самыми популярными именами среди новорожденных в Башкирии

В Башкирии назвали самые популярные и редкие имена, которые родители выбирают для новорожденных. Который год среди мужских имен по популярности лидирует Амир, а среди девочек больше всего рождается Амин.
Также любовью среди жителей Башкирии пользуются имена Тимур, Марк, Артем и Эмир, Амина, София, Эмилия, Ева и Арина.
Реже всего среди детей можно встретить Мухматамина, Бексултана, Анасжона, Монте и Ануара. Необычные именами среди девочек стали Дафна, Адалин, Аэлита, Алтынай, Мила Диана и Аиля.
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