Нотариус сказала о новых правилах продажи доли в квартире с 19 ноября в Беларуси

Новшество состоит в том, что нотариус передает заявление гражданина лично адресатам под подпись или направляет заявление по почте с обратным уведомлением. При этом отказ участника или участников долевой собственности от получения такого письменного извещения продавца о намерении продать свою долю с 19 ноября 2024 года равен неявке его или их за получением такого извещения. В этом случае будет считаться, что продавец уведомил других надлежащим образом и может дальше действовать в рамках закона. А именно если в течение месяца с момента извещения участник или участники долевой собственности не выразят свое желание приобрести на указанных продавцом условиях долю, то продавец может ее продать любому другому человеку.