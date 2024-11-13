В администрации Ростова рассказали об украшении Ростова к Новому году 2024 — 2025

Праздничное настроение создавали световые деревья и арки, деревянные игрушки, фотозоны. Так, на площади Советов разместили фотозоны с огромными светящимися арками в форме снежинок — по семь метров в ширину и пять в высоту. В Соборном переулке и на Театральной площади появились световые арки «2024».