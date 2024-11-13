В администрации Ростова рассказали об украшении Ростова к Новому году 2024 — 2025

До Нового года осталось почти полтора месяца. В торговых центрах Ростова уже появились праздничные украшения. Возле одного ТЦ рабочие даже начали собирать елку.
Власти обычно устанавливают первый декор в городе в декабре. «КП — Ростов-на-Дону» выяснила, что известно об украшении Ростова в этом году.
— Концепция проведения празднования Нового 2025 года находится в стадии разработки, — сообщили в управлении наружной рекламой администрации в ответ на официальный запрос издания.
При этом уже известно, что чем-то новым ростовчан удивлять не будут.
— Работы по украшению города планируется произвести существующими композициями, без осуществления закупки новых элементов оформления, — добавили в управлении.
Концепцию украшения Ростова к Новому году еще не разработали. Екатерина ПОПОВА.
КАК ЭТО БЫЛО ГОД НАЗАД.
В прошлом году на украшение Ростова администрация города потратила 59 млн рублей.
Тогда «изюминкой» стали две искусственные ели. Их высота составила 21 метр, почти как семиэтажный дом. Они радовали ростовчан на площади Советов и на улице Большой Садовой напротив входа в парк им. Максима Горького. 37 ярусов елей украсили белые звезды и золотистые гирлянды.
В городе украсили два моста — на проспекте Стачки и Ворошиловский. У последнего, которого считают визитной карточкой города, подсветка появилась впервые.
Праздничное настроение создавали световые деревья и арки, деревянные игрушки, фотозоны. Так, на площади Советов разместили фотозоны с огромными светящимися арками в форме снежинок — по семь метров в ширину и пять в высоту. В Соборном переулке и на Театральной площади появились световые арки «2024».