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В Башкирии за рулем ВАЗа погиб 65-летний мужчина

Водитель вылетел в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ республики, на 21 км насмерть разбился 65-летний водитель ВАЗ-2110.

Трагедия произошла на участке дороги Благовещенск — Павловка. По предварительной версии, пенсионер не справился с управлением авто и вылетел в кювет. Пострадавшего мужчину пытались спасти медики, но он умер в карете скорой помощи.

По факту случившегося начато разбирательство.

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