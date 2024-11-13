В Башкирии за рулем ВАЗа погиб 65-летний мужчина

В Благовещенском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как сообщает ГАИ республики, на 21 км насмерть разбился 65-летний водитель ВАЗ-2110.
Трагедия произошла на участке дороги Благовещенск — Павловка. По предварительной версии, пенсионер не справился с управлением авто и вылетел в кювет. Пострадавшего мужчину пытались спасти медики, но он умер в карете скорой помощи.
По факту случившегося начато разбирательство.
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