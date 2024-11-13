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На трассе под Ростовом большегруз протаранил отбойник

Утром в среду на 62-м километре от Ростова произошло ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром в среду, 13 ноября, на трассе в Ростовской области произошло ДТП с большегрузом. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на 62-м километре от Ростова водитель грузовика протаранил отбойник.

В итоге произошла авария еще с несколькими машинами, которые двигались во встречном направлении. О пострадавших при столкновении неизвестно.

Кстати, во вторник вечером около Зверево столкнулись пять фур. О ДТП сообщили очевидцы. После этого в районе аварии образовалась внушительная пробка, которая достигла шести километров.