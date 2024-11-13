К зиме готовы: В Ростове к снегопадам подготовили 245 единиц коммунальной техники

В Ростове-на-Дону состоялся смотр снегоуборочной техники на площадке генподрядчика, который займется устранением сугробов на дорогах с началом снегопадов. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Он отметил, что это финальное мероприятие в череде городских Линеек готовности к зиме. Они стартовали в городе еще 1 ноября и успешно прошли уже во всех районах.