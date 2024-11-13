К зиме готовы: В Ростове к снегопадам подготовили 245 единиц коммунальной техники

В Ростове-на-Дону состоялся смотр снегоуборочной техники на площадке генподрядчика, который займется устранением сугробов на дорогах с началом снегопадов. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Он отметил, что это финальное мероприятие в череде городских Линеек готовности к зиме. Они стартовали в городе еще 1 ноября и успешно прошли уже во всех районах.
«ТЕХНИКА УЖЕ ДЕЖУРИТ».
В преддверии зимнего сезона были проверены готовность к работе в зимних условиях не только специализированной техники, но и наличие шанцевого инструмента, укомплектованность персоналом, исправность оборудования.
— Все машины переоборудованы, находятся в технически исправном состоянии. Работа выстроена так, что водители будут работать в три смены. Это делается для того, чтобы обеспечить круглосуточную расчистку городских территорий от снега и льда, — рассказал Алексей Валентинович. — Причем, техника уже дежурит ночью на мостах на Сиверса и Ворошиловском.
За рулем спецтранспорта — опытные водители, готовые в любой момент выйти на линию в борьбе со снегом и гололедицей на дорогах и тротуарах.
— В кабине у меня установлен пульт управления лопатой, цепью, подачей реагента, а позади — «тарелка», которая рассыпает этот реагент, — рассказывает водитель комбинированной дорожной машины Николай Журкин и признается. — И зиму люблю, и поливать люблю, чтобы зелень у нас была: цветочки, деревья.
По словам главы, также подготовлены необходимые ручные инструменты для работы уборщиков территорий и закуплены противогололедные материалы — их в городе заготовлено уже 14 тысяч тонн.
— Это как традиционная пескосоляная смесь, так и хорошо проявивший себя многокомпонентный композиционный реагент, который позволяет быстро и с меньшими затратами обрабатывать дороги. По мере необходимости запасы будут пополняться, — заверил Алексей Логвиненко.
— К зиме мы готовы. В нашей организации 44 комбинированные дорожные машины. На сегодня мы переоборудовали 34. Десять пока оставили, поскольку до 15 ноября у нас еще идет летний период. Закуплен реагент, плюс заключены договоры поставок, — поясняет гендиректор компании «М-Стандарт-ЮГ» Георгий Кобзев.
ЗАКУПЯТ ЕЩЕ 34 КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
На сегодня, как рассказал глава администрации города, к снегоуборочным мероприятиям в целом по Ростову подготовлено 245 единиц коммунальной техники.
— Хочу отметить, что до конца года за счет городского бюджета планируется закупить дополнительно еще 34 коммунальные машины. Также в рамках муниципальных контрактов к зимней уборке города привлечем порядка тысячи дворников, — сообщил глава.
Кроме того, по поручению Алексея Логвиненко, такие же Линейки готовности проводятся и в управляющих компаниях.
— Они тоже должны быть укомплектованы людьми, обеспечены инструментом, реагентами для должной уборки придомовых территорий, — уточнил глава администрации.
Глава подчеркнул, что, как и в прошлые годы, предстоящей зимой особое внимание необходимо уделять не только дорогам, но и уборке тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, соцучреждениям, больницам, чтобы жители могли спокойно передвигаться по городу.
— Снег будем вывозить на специальные площадки, — объяснил Алексей Валентинович. — Они согласованы с комитетом по охране окружающей среды. Их количество осталось прежним — 12.