«Авангард» в Омске проиграл в боевом матче столичному «Динамо»

Омские хоккеисты дома в среду, 13 ноября, проиграли динамовцам Москвы в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:5. Голы у омской команды забили Алексей Макеев, Матвей Заседа и Игорь Мартынов.
В первом периоде голов не было, не забила ни одна из команд. Причем скорее это смотрелось так, будто не москвичи чудом не реализовали ни один из своих шансов, а хозяева имели преимущество, но им не хватило до гола совсем немного. Один раз «ястребы» выстояли в меньшинстве. Имел место и как минимум один сэйв их вратаря Василия Хомченко. Одновременно часто у них самих атаки были немного бестолковыми.
Во втором отрезке соперник же «Авангарда» буквально снял все вопросы об исходе игры. В течение 13 секунд два гола — в исполнении Ожиганова и Буруянова — и затем 3:0 благодаря шайбе Ильенко. до перерыва своими голами сибряки не ответили ни разу. Кстати, показательно, что после гола Ильенко Никита Холодилин от досады так сильно ударил по своим же воротам клюшкой, что сломал ее.
В третьем периоде омичи показали, что сдаваться не собираются. За меньше чем одну минуту они забросили две шайбы. И если в первом случае они больше воспользовались глупой ошибкой динамовцев — Макеев остался один на «пятачке», а московский вратарь Максим Моторыгин не успел вернуться в рамку — то далее Матвей Заседа забил в довольно организованной атаке. 2:3 — воспряли и болельщики, и игроки.
Проблема однако в том, что при дальнейших попытках сибиряков отыграться «бело-голубые» преуспели в одной из контратак. И забил у них сначала Джордан Уил — 4:2. А развил этот успех он же, оформив дубль с передач Гусева и Кудрявцева. Сделав бросок с довольно близкой дистанции.
В оставшееся время «Авангард» еще отыграл один гол в настойчивой атаке Игорь Мартынов — 3:5. Но этого все же было мало для выравнивания счета. Не помог и таймаут за 1 минуту 47 секунд до сирены. Оставшийся отрезок «ястребы» начали без вратаря и в шесть полевых игроков.
Так что повторить успех предыдущего матча нашей команде не удалось, да и сюжет здесь был совсем другой, надо это не забывать. Кстати, в этом матче у омичей впервые сыграл новый защитник Алекс Грант, и действовал он очень неплохо.
Следующий матч у «Авангарда» дома 16 ноября против «Нефтехимика».