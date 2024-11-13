«Авангард» в Омске проиграл в боевом матче столичному «Динамо»

В первом периоде голов не было, не забила ни одна из команд. Причем скорее это смотрелось так, будто не москвичи чудом не реализовали ни один из своих шансов, а хозяева имели преимущество, но им не хватило до гола совсем немного. Один раз «ястребы» выстояли в меньшинстве. Имел место и как минимум один сэйв их вратаря Василия Хомченко. Одновременно часто у них самих атаки были немного бестолковыми.