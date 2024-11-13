В Ростове отрасль строительства стала лидером по зарплатам

В донской столице строительная отрасль оказалась лидером по зарплатам. Об этом сообщили аналитики одной из онлайн-платформ по поиску работы.
Так, средняя зарплата строителя в Ростове составляет 90 тысяч рублей в месяц. А, к примеру, каменщики получают 150 тысяч. Но несмотря на то, что у строителей высокие зарплаты, специалистов в этой области не хватает. По данным аналитиков, количество вакансий по этой специальности увеличилось на 41%.
На втором месте по уровню зарплат оказались специалисты по продажам. Им готовы платить 90 тысяч рублей.
На третьем месте расположились специалисты по связям с общественностью и маркетологи. Их ежемесячный доход составляет 70 тысяч рублей.