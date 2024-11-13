В Ростове отрасль строительства стала лидером по зарплатам

Так, средняя зарплата строителя в Ростове составляет 90 тысяч рублей в месяц. А, к примеру, каменщики получают 150 тысяч. Но несмотря на то, что у строителей высокие зарплаты, специалистов в этой области не хватает. По данным аналитиков, количество вакансий по этой специальности увеличилось на 41%.