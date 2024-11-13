Разработан препарат на основе стволовых клеток для лечения фиброза и бесплодия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова разработали уникальный препарат на основе секретома мезенхимных стволовых клеток, который поможет в терапии фиброза легких и нервных клеток, а также в восстановлении репродуктивной функции мужчин. Ученые перешли на стадию преклинических и клинических испытаний препаратов, которая продлится несколько лет, сообщил ТАСС на Национальном конгрессе по регенеративной медицине декан Факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Всеволод Ткачук.
«Мы применяем те вещества, которые клетки секретируют. Мы обнаружили, что эти вещества, мы их секретом называем, могут использоваться для восстановления репродуктивной функции у мужчин. Другие свойства секретома уменьшают фиброз легких, что особенно важно после ковида, или фиброз нервных клеток в головном мозге после инсульта. Мы проводим преклинические и клинические испытания, они могут продлиться, если проводить по всей программе, до 10 лет», — рассказал Ткачук.
Он отметил, что клинические испытания могут завершиться и раньше, однако успех зависит от большого количества факторов. Подобные технологии достаточно новы, поэтому ученым приходится проводить большое количество различных тестов и исследований, чтобы понять, каким образом будет себя вести в организме препарат. При этом непосредственно сами мезенхимные стволовые клетки в организм человека пока вводить не планируется, так как подобные действия имеют непредсказуемые последствия из-за трудностей в управлении их поведением.
Создаваемый препарат уникален, в целом в России пока всего несколько примеров лекарственных средств на основе мезенхимных стволовых клеток. Ученые МГУ работают в этом направлении уже несколько десятилетий и фундаментальные исследования на базе университета позволяют создавать практические решения для применения сложных клеточных технологий.
«Регенеративная медицина — это новая отрасль знаний, серьезная наука, которая занимается вопросами обновления клеток в нашем организме. Исследования в этом направлении имеют большое значение для продления индивидуальной жизни человека, а кроме того это решение прикладных медицинских задач», — добавил Ткачук.
Национальный конгресс по регенеративной медицине проходит в Санкт-Петербурге 13−15 ноября, площадка собрала более 1,2 тыс. специалистов со всей страны, а также из 10 других государств, в том числе из Франции, Японии и Швеции. Проведение конгресса приурочено к 300-летию Российской академии наук, главные учреждения которой изначально располагались в Петербурге. Организаторами масштабного научного мероприятия выступили Общество регенеративной медицины, Институт цитологии РАН и Санкт-Петербургское отделение РАН.