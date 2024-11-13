Разработан препарат на основе стволовых клеток для лечения фиброза и бесплодия

«Мы применяем те вещества, которые клетки секретируют. Мы обнаружили, что эти вещества, мы их секретом называем, могут использоваться для восстановления репродуктивной функции у мужчин. Другие свойства секретома уменьшают фиброз легких, что особенно важно после ковида, или фиброз нервных клеток в головном мозге после инсульта. Мы проводим преклинические и клинические испытания, они могут продлиться, если проводить по всей программе, до 10 лет», — рассказал Ткачук.