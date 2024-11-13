Блогер Елена Блиновская официально признана банкротом

Что касается недвижимости Блиновской, то тут тоже не все так просто. Например, две ее квартиры в жилищном комплексе «Донской Олимп» на Серпуховском валу — двухкомнатная и трехкомнатная на одном этаже — были проданы до того, как блогера признали банкротом. По данным SHOT, «трешку» с дизайнерским ремонтом в классическом стиле удалось продать за 90 млн рублей. «Двушка» с двумя гардеробными ушла за 69 млн рублей. Правда, теперь, после банкротства Елены Блиновской, сделки по продаже недвижимости могут признать недействительными — об этом ранее предупреждал член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин в беседе с РИА Новости.