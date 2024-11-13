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За американские смартфоны в Ростове просят 246 тысяч

В Ростове цены на новую модель смартфона разнятся от 72 до 246 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В ростовских магазинах, продающих технику, дончанам предлагают последнюю модель американского популярного смартфона от 72 до 246 тысяч рублей. Об этом сообщает «Городской репортер».

Ценник зависит от памяти телефона и его версии. Так, стандартная модель смартфона с двумя камерами и с памятью на 128 Гб в специализированных магазинах стоит 72 тысячи. А на маркетплейсах и в сетевых магазинах эта же модель обойдется почти в сто тысяч.

Цена на улучшенную версию нового смартфона с тремя камерами начинается с 87 тысяч. А если хотите купить улучшенную версию, но с более большей емкостью аккумулятора и большим экраном, придется отдать от 138 тысяч и больше.