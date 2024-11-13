За американские смартфоны в Ростове просят 246 тысяч

Ценник зависит от памяти телефона и его версии. Так, стандартная модель смартфона с двумя камерами и с памятью на 128 Гб в специализированных магазинах стоит 72 тысячи. А на маркетплейсах и в сетевых магазинах эта же модель обойдется почти в сто тысяч.