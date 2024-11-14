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Николай Носков выступит на открытии матча Россия — Сирия в Волгограде

Большая шоу-программа ждет болельщиков перед встречей российской и сирийской футбольных команд, которая состоится 19 ноября.

На «Волгоград Арене» Николай Носков исполнит песню «Не вставай на колени». Эта композиция прозвучит в дуэте с Ivan и будет сопровождаться масштабным хореографическим номером и ярким пиротехническим шоу.

А сразу после финального свистка перед зрителями выступит легендарная группа «Мираж» с песней «Новый герой».

Напомним, что яркое футбольное событие — матч сборных России и Сирии состоится 19 ноября в 19.30 на «Волгоград Арене». Чуть ранее, в 17.30 начнется фестиваль болельщиков с различными активностями.

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