Николай Носков выступит на открытии матча Россия — Сирия в Волгограде

На «Волгоград Арене» Николай Носков исполнит песню «Не вставай на колени». Эта композиция прозвучит в дуэте с Ivan и будет сопровождаться масштабным хореографическим номером и ярким пиротехническим шоу.
А сразу после финального свистка перед зрителями выступит легендарная группа «Мираж» с песней «Новый герой».
Напомним, что яркое футбольное событие — матч сборных России и Сирии состоится 19 ноября в 19.30 на «Волгоград Арене». Чуть ранее, в 17.30 начнется фестиваль болельщиков с различными активностями.