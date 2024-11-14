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Возле ледовой арены в Волгограде появятся 2,5-метровые коньки

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха установят необычный арт-объект.

Источник: AP 2024

В ЦПКиО появится интересная тематическая фигура высотой около 2,5 метра. Она будет состоять из 4000 светодиодов. Специалисты ранее смонтировали каркас, а сейчас перешли к заливке всей конструкции светорассеивающим полимером. Этот современный материал должен обеспечить по арт-объекту равномерное распределение света, чтобы создавалось ощущение мягкого сияния.

Как сообщили в дирекции ЦПКиО, обрамлением фигуры послужат порядка 4000 бело-лунных огоньков.

Арт-объект «Коньки» установят у катка «Лагуна». Возле него посетители парка смогут сделать яркие фотографии на память.

Добавим, что ледовую арену площадью 2500 кв. м также украсят подсветка и праздничная ель.

туризм и отдых