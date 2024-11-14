Возле ледовой арены в Волгограде появятся 2,5-метровые коньки

В ЦПКиО появится интересная тематическая фигура высотой около 2,5 метра. Она будет состоять из 4000 светодиодов. Специалисты ранее смонтировали каркас, а сейчас перешли к заливке всей конструкции светорассеивающим полимером. Этот современный материал должен обеспечить по арт-объекту равномерное распределение света, чтобы создавалось ощущение мягкого сияния.