Возле ледовой арены в Волгограде появятся 2,5-метровые коньки

В ЦПКиО появится интересная тематическая фигура высотой около 2,5 метра. Она будет состоять из 4000 светодиодов. Специалисты ранее смонтировали каркас, а сейчас перешли к заливке всей конструкции светорассеивающим полимером. Этот современный материал должен обеспечить по арт-объекту равномерное распределение света, чтобы создавалось ощущение мягкого сияния.
Как сообщили в дирекции ЦПКиО, обрамлением фигуры послужат порядка 4000 бело-лунных огоньков.
Арт-объект «Коньки» установят у катка «Лагуна». Возле него посетители парка смогут сделать яркие фотографии на память.
Добавим, что ледовую арену площадью 2500 кв. м также украсят подсветка и праздничная ель.