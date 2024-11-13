В Ростов на следующей неделе придет потепление

Кстати, уже в этот четверг и пятницу в Ростовскую область может прийти снег. 14 ноября в ночное время температура воздуха составит +4 градуса. А днем потеплеет всего на два градуса. По прогнозам синоптиков, по западу региона в этот день могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 15 ноября.