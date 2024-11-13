В Ростов на следующей неделе придет потепление

В донскую столицу в начале следующей недели придет резкое потепление. По прогнозам синоптиков, к середине ноября воздух прогреется до +11 градусов.
Потепление ожидается уже в следующую среду, 20 ноября. В этот день на небе не будет ни одного облака. А уже в четверг, 21 ноября, подует сильный ветер. Его скорость будет достигать 12 метров в секунду.
В субботу и воскресенье пройдут дожди, но тепло в городе еще сохранится.
Кстати, уже в этот четверг и пятницу в Ростовскую область может прийти снег. 14 ноября в ночное время температура воздуха составит +4 градуса. А днем потеплеет всего на два градуса. По прогнозам синоптиков, по западу региона в этот день могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 15 ноября.