Жену экс-мэра Сочи отправили под домашний арест

Напомним, два дня назад она была задержана в Москве. Копайгородская пришла на допрос по делу своего мужа в статусе свидетеля, но затем ей предъявили обвинение по статье о присвоении или растрате. За день до этого по решению суда был арестован ее кредитный банковский счет, на котором находилось около 100 млн рублей.