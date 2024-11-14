Жену экс-мэра Сочи отправили под домашний арест

Вечером 13 ноября стало известно о том, что Мещанский суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, домашний арест.
Напомним, два дня назад она была задержана в Москве. Копайгородская пришла на допрос по делу своего мужа в статусе свидетеля, но затем ей предъявили обвинение по статье о присвоении или растрате. За день до этого по решению суда был арестован ее кредитный банковский счет, на котором находилось около 100 млн рублей.
Обвинения, предъявляемые Копайгородской, почти идентичны тем, что ранее были предъявлены ее мужу. Речь идет о двух участках земли в Сочи стоимостью 3,7 млн рублей, ставшие, по версии следствия, объектом махинации. Утверждается, что изначально они были переданы местным специалистам, имевшим право на льготы, но вскоре выкуплены третьим лицом, которое продало их Копайгородской.
Ни сам Копайгородский, ни его супруга вину не признают, утверждая, что приобретали участки, чтобы подарить их фонду «Мир детства», занимающемуся реабилитацией детей с прифронтовых территорий.
Как сообщал «Югополис», Алексей Копайгородский, руководивший Сочи в течение пяти лет, в мае текущего года внезапно ушёл с должности мэра курорта и спустя несколько месяцев объявился в зоне СВО, откуда его этапировали в Москву и арестовали.
Копайгородский утверждает, что не совершал противозаконных деяний, несмотря на то, что свидетели дали против него показания. Его адвокат заявил, что экс-чиновник не может быть привлечен к уголовной ответственности, так как в настоящий момент является военнослужащим Минобороны России.
Его супруга тоже проходила службу в зоне СВО. На последний допрос ее вызвали через армейское руководство.