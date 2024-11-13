В Ростове власти проверили работу 60 автобусов

В Ростове департамент транспорта вместе с ГАИ проверил работу 60 автобусов. Речь идет о маршрутах № 2, 11, 26, 40, 54, 55, 66, 68, 70 и 80. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Проверяющие обращали внимание на состояние шин, работу систем отопления, кузовные элементы, исправность приспособлений для перевозки маломобильных ростовчан.
В итоге нарушения были выявлены в восьми автобусах. У транспортных средств было неисправно электронное информационное табло, система отопления, также не было внутренней экипировки.
-Перевозчику поручено в оперативном порядке устранить выявленные нарушения, — говорится в сообщении.