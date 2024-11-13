Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове власти проверили работу 60 автобусов

В восьми ростовских автобусах выявили нарушения во время проверки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове департамент транспорта вместе с ГАИ проверил работу 60 автобусов. Речь идет о маршрутах № 2, 11, 26, 40, 54, 55, 66, 68, 70 и 80. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Проверяющие обращали внимание на состояние шин, работу систем отопления, кузовные элементы, исправность приспособлений для перевозки маломобильных ростовчан.

В итоге нарушения были выявлены в восьми автобусах. У транспортных средств было неисправно электронное информационное табло, система отопления, также не было внутренней экипировки.

-Перевозчику поручено в оперативном порядке устранить выявленные нарушения, — говорится в сообщении.