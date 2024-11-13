Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу

Музей истории ГУЛАГа в Москве с 14 ноября временно прекратит работу. Об этом в среду, 13 ноября, сообщается на сайте учреждения.
«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности. Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — говорится в заявлении музея.
Срок приостановки работы не уточняется.
Посетителям, которые приобрели билеты, будут возвращены средства.
Музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя. В музее собраны документы, письма, личные вещи, воспоминания бывших заключенных ГУЛАГа, предметы с мест расположения лагерей. Экспозиция охватывает период формирования системы лагерей в СССР с 1918 года по окончание времени террора в 1956 году с акцентом влияния ГУЛАГа на судьбы людей.
В сентябре сообщалось, что в Политехнической библиотеке — самостоятельном структурном подразделении Политехнического музея — отреставрировали девять наиболее ценных фолиантов. Директор библиотеки Ирина Полянская пояснила, что в первую очередь на реставрацию направили фолианты, которые обладают большим историко-культурным значением и вместе с тем популярны у посетителей библиотеки. Например, был восстановлен «Подробный атлас Российской империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт» 1871 года.