Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу

В сентябре сообщалось, что в Политехнической библиотеке — самостоятельном структурном подразделении Политехнического музея — отреставрировали девять наиболее ценных фолиантов. Директор библиотеки Ирина Полянская пояснила, что в первую очередь на реставрацию направили фолианты, которые обладают большим историко-культурным значением и вместе с тем популярны у посетителей библиотеки. Например, был восстановлен «Подробный атлас Российской империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт» 1871 года.