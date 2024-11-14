Что можно и нельзя делать в день Кузьмы и Демьяна 14 ноября на Курьи именины

Православная церковь 14 ноября вспоминает святых Косьму и Дамиана Асийских. В народе принято отмечать день Кузьмы и Демьяна. Также есть название Осенние Кузьминки. А еще в указанный день празднуют Курьи именины, или Куретники. Все из-за того, что святые являются покровителями кур.
Что нельзя делать 14 ноября.
Незамужним девушкам запрещено проводить день в одиночестве. В указанный день не следует закрывать входные двери снаружи, чтобы не спугнуть удачу. Не следует тратить много денег. Предки верили, что это может спровоцировать финансовые трудности.
Что можно делать 14 ноября.
По традиции, святым молились и просили у них исцеления от болезней, сохранение брака. По причине того, что святые считаются покровителями кур, то у них было принято просить о том, чтобы птица водилась всегда.
Согласно приметам, грязь и распутица на дорогах говорят о том, что теплая погода будет до зимы. В том случае, если теплая погода 14 ноября, то зима выдастся не очень холодной.
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