Врачи рассказали о лечении бессонницы, которой страдает каждый третий белорус: прогрессивные методы, ритуалы засыпания, уход от снотворных, «ворота сна», бананы на ужин

Алексей Малков отметил, что пациентов с нарушениями сна в нашей стране более 30% и это огромная и нерадостная цифра. Есть еще такое как не осознание собственного сна (человек жалуется, что не спит, но при этом бодр днем). Медики твердо уверены, что нельзя не спать месяцами и если вы так считаете, то скорее всего не осознаете свой сон.