«Тебе надо выделяться среди таких же обаятельных и хороших артисток!» Актриса Юлия Высоцкая рассказала о пробах к Кире Муратовой в Минске и показала редкое фото

Известная актриса, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая рассказала о том, как на пробах в Минске в свой фильм ее отобрала Кира Муратов и показала редчайшее черно-белое фото, сделанное на «Беларусьфильме».
Актриса Юлия Высоцкая, которая помимо занятости в театре, кино, а также ведения собственных кулинарных шоу, очень активно ведет и свои соцсети. И часто публикует там истории, которым самое место в мемуарах: не так давно рассказала, как кормила именитых киномастеров Андрея Кончаловского и Бернардо Бертолуччи запеченной картошкой по-белорусски.
Юлия много лет счастлива в браке с Андреем Кончаловским. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
А совсем недавно Юлия, которая начинала свою блистательную карьеру в Минске, где и получила диплом профессиональной актрисы, поделилась еще одной совершенно потрясающей историей. Поделилась не просто так — накануне 90 лет исполнилось бы режиссеру Кире Муратовой, в лентах которой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Нина Русланова, Алла Демидова, Рената Литвинова.
Как оказалось, Юлия Высоцкая тоже могла бы быть в этом списке, а саму Киру Муратову актриса относит к пантеону великих.
«Встречи с такими людьми, возможность с ними поговорить, пообщаться — это настоящие подарки, о которых потом вспоминаешь всю жизнь», — констатировала Юлия в своем телеграм-канале.
Констатировала и тотчас сделала так, что подписчики-поклонники смогли перенестись в Минск 1990-х:
«Я училась на третьем курсе Академии в Минске, а Кира Георгиевна приехала в Минск в поисках актеров на роли в своем фильме “Увлеченья”. Она посмотрела все актерские курсы у нас в Академии и отобрала меня и одного мальчика. Нас позвали в гостиницу, где она остановилась, и мы с ней побеседовали».
Этот снимок был одним из двух, иллюстрирующий публикацию Высоцкой. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
Но…
«А дальше мне нужно было лететь в Одессу на пробы. В это время как раз шла сессия, каждые три-четыре дня нужно было сдавать мастерство, сценическую речь, танец и так далее. А еще у меня не было денег на билет. Я пошла к руководителю курса, и Лидия Алексеевна (Монакова. — Ред.) сказала так: “Сдаешь сессию, и я тебе дам деньги на билет, договорись с ними, что приедешь попозже”, — поделилась актриса подробностями.
Прошло некоторое время, сессия была успешно сдана, все экзамены — позади. И Юлия Высоцкая решила действовать — связалась со съемочной группой Киры Муратовой.
«Телефон у меня был только ассистентки, которая подбирала артистов, и позвонила я ей. Ответ был такой: “Не стоит беспокоиться, вряд ли мы вас дождемся, спасибо, до свидания”. Когда сессия была закончена, я все-таки набралась смелости и позвонила еще раз, но мне было сказано, что уже нашли другую девочку», — увы и ах, в конечном счете, время было упущено, а роль у Муратовой Высоцкая тогда не сыграла.
Артистка успевает, кажется, все и везде. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
Однако из любой ситуации, думается, можно вынести тот или иной урок.
«Но главное, что я услышала от Муратовой тогда в гостинице, — это совет (которому я, правда, так и не последовала). Она сказала: “Тебе надо найти какую-нибудь “штучку”. Ты просто вот такая хорошая и обаятельная, а надо, чтобы у тебя была какая-то фишка. Тебе нужно подумать над пластикой, над голосом, чтобы выделяться среди таких же обаятельных и хороших артисток. Я недавно с девочкой познакомилась, вот она прямо строит свой образ, продумывает все: и как разговаривать, и как себя вести. Тебе тоже надо придумать что-то”, — посоветовала тогда Кира Георгиевна.
Совет этот Юлия Высоцкая, к слову, не забыла, но даже не это было для нее главным.
«Я тогда не очень поняла ее, теперь, конечно, понимаю, что она имела в виду какую-то характерность. Я ничего так и не придумала, осталась как была. Но разговор этот запомнила. Запомнила ее уважительное внимание, искренний интерес. По-настоящему большая личность никогда не смотрит свысока на того, кто младше или меньше», — констатировала актриса.
И добавила атмосферный снимок: «На фото я на пробах на “Беларусьфильме” того же периода».
Фолловеры пишут, что Юлии невероятно идет берет. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
Фолловеры стали активно обсуждать этот пост Юлии Высоцкой, очень быстро нашлись в комментариях и те минчане, которые помнят актрису, выходившей на сцену Купаловского театра. «Вам точно ничего не надо придумывать! Вы единственная в этом мире!», — поклонники активно высказываются в таком ключе.
Поклонники отмечают невероятный талант и искренность начинавшей в Минске актрисы. Фото: личная страница Юлии Высоцкой в соцсети.
«Мне кажется. Ваша душевность, искренность, теплота, способности не отвечать на травлю и хамство, способность не обижаться — все это и есть особенность, которой нет у многих, вы как личность, не менее одарены, чем как актриса», — этот комментарий получил немало поддерживающих лайков.
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