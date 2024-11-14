«Тебе надо выделяться среди таких же обаятельных и хороших артисток!» Актриса Юлия Высоцкая рассказала о пробах к Кире Муратовой в Минске и показала редкое фото

«Но главное, что я услышала от Муратовой тогда в гостинице, — это совет (которому я, правда, так и не последовала). Она сказала: “Тебе надо найти какую-нибудь “штучку”. Ты просто вот такая хорошая и обаятельная, а надо, чтобы у тебя была какая-то фишка. Тебе нужно подумать над пластикой, над голосом, чтобы выделяться среди таких же обаятельных и хороших артисток. Я недавно с девочкой познакомилась, вот она прямо строит свой образ, продумывает все: и как разговаривать, и как себя вести. Тебе тоже надо придумать что-то”, — посоветовала тогда Кира Георгиевна.