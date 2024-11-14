Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг

«Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, днем +8…+13 градусов, в горах +4…+7», — сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +8 до +13 градусов.