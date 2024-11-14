Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.