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Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Таллахасси: +22° 6 м/с 73% 762 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, днем +8…+13 градусов, в горах +4…+7», — сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9 градусов.

В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +8 до +13 градусов.