Культурная неделя: выбор «Известий»

Этот спектакль — взгляд молодого поколения на историю страны. Главный герой — Вениамин Александрович, Веня, который родился в 1912 году, а умер в 2010-м. Он помнит, как шла экспроприация после Октября, как семья выживала в Ленинградскую блокаду, наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время. В спектакле режиссера Анны Горушкиной этот герой-интеллигент созерцает весь ХХ век. Он не участвует в истории, но является ее неотъемлемой частью. Его глазами мы смотрим на жестко меняющийся мир. Как выживет его род и что одержит верх в семье, грубый материализм или трепетное отношение к миру?