Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Манюня: Приключения в деревне» 6+
Режиссер: Денис Гуляр. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова, Ольга Тумайкина, Оскар Кучера.
Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.
С 14 ноября в прокате.
«Кандинский и его муза» 18+
Режиссер: Маркус Розенмюллер. В ролях: Владимир Бурлаков, Ванесса Лойбл.
Василий Кандинский официально был женат дважды. Но была в его жизни ещё одна женщина, на глазах которой рождался творческий гений основателя абстракционизма. Молодая немецкая художница Габриэле Мюнтер стала для Кандинского спутницей и единомышленницей на долгие 12 лет.
С 14 ноября в прокате.
«Академия четвероногих» 6+
Фото: Lucky Red.
Режиссер: Андреа Джублин. В ролях: Паскуале Петроло, Джеппи Куччари, Джованни Верниа, Франческа Агостини, Массимо Де Лоренцо.
Это история о неудачливом воспитателе собак Паскале, который после череды неприятностей решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за досадной ошибки при печати рекламных листовок вместо ушастых и хвостатых учеников на пороге школы оказываются озорные… дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в веселое и увлекательное путешествие, в ходе которого и Паскаль, и ребята научатся поддерживать друг друга и станут настоящей «стаей».
С 14 ноября в прокате.
«Против всех» 16+
Фото: онлайн-кинотеатр START.
Режиссер: Алексей Татаренко. В ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Александра Ребенок, Ева Смирнова.
Третий сезон. На пороге дома Занозиных появляется новый член семьи — третий брат-близнец Михаил. Стремясь завоевать расположение родных, он везет их в Москву, знакомит со своей столичной жизнью и, в качестве широкого жеста, восстанавливает в Смоленске дом Деда Захара. Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией: рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая, по плану, должна пройти прямо через участок несговорчивого семейства. Семья Занозиных снова начинает борьбу за сохранение своего родового гнезда.
С 15 ноября на START.
Театр.
«Риголетто» 16+
Режиссер: Джанкарло дель Монако. В ролях: Эльчин Азизов, Павел Петров, Полина Шабунина, Дарья Белоусова.
Премьера оперы «Риголетто» на Исторической сцене Большого театра. Написанная Джузеппе Верди в XIX веке, она рассказывает о событиях предположительно XV столетия, но не теряет актуальности до сих пор. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Валерий Гергиев.
Риголетто — придворный шут герцога Мантуанского. Он поддерживает все его любовные приключения. Шут ранит людей словом, которое порой острее кинжала. Дома Риголетто ждет дочь. Джильда живет в уединении и выходит лишь в церковь. Отец оберегает единственное сокровище от чужих глаз и лишних вопросов. Он не знает, что герцог тайно следит за приглянувшейся ему девушкой.
14,15 ноября, 19:00, 16,17 ноября, 12:00, 19:00, Большой театр.
«Продавец игрушек» 12+
Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского дворца.
Хореограф-постановщик: Андрей Петров. В ролях: Алексей Казанцев, Ксения Хабинец, Полина Дияншина, Максим Сабитов, Максим Апатонов.
Приключения Николя Берски — потомка старинного русского дворянского рода, который живет в Париже вместе с матерью и создаёт игрушки, — захватывают каждого, кто любит разгадывать тайны прошлого. Герой отправится в далекую Россию на поиски сокровищ своего прадедушки. Заброшенная усадьба, множество испытаний и загадок, секреты прошлого и, конечно, светлая всевластная любовь — из этого соткана волшебная история продавца игрушек.
16 ноября, 14:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Завтра была война» 12+
Фото: Яна Булаш.
Режиссер: Ирина Керученко. В ролях: Наталия Курсевич, Алексей Захаров, Анна Киреева, Константин Днепровский Юрий Сазонов, Екатерина Шарыкина, Александр Макаров.
Премьера на Экспериментальной сцене Театра армии. Для какой цели рождается человек, каково его призвание? Что есть справедливость, истинный патриотизм, достоинство, дружба, любовь, счастье? В одном из самых значительных произведений о военном поколении, знаменитой повести «Завтра была война», писатель Борис Васильев ставит эти вопросы перед своими героями — школьниками 9 «Б» класса, которые мечтают, любят, шутят, спорят об идеалах, готовятся вступить в жизнь и… осознанно делают свой первый взрослый, и, главное, нравственный выбор.
14, 15, ноября, 19:30, 16 ноября, 18:30, Театр Армии, Экспериментальная сцена.
«Бесконечный апрель» 16+
Режиссер: Анна Горушкина. В ролях: Александр Амелин, Елена Доронина, Ирина Безрукова, Анна Цанг, Елена Киркова, Наталья Смирнова.
Этот спектакль — взгляд молодого поколения на историю страны. Главный герой — Вениамин Александрович, Веня, который родился в 1912 году, а умер в 2010-м. Он помнит, как шла экспроприация после Октября, как семья выживала в Ленинградскую блокаду, наблюдает, как родня борется за жизнь в новейшее время. В спектакле режиссера Анны Горушкиной этот герой-интеллигент созерцает весь ХХ век. Он не участвует в истории, но является ее неотъемлемой частью. Его глазами мы смотрим на жестко меняющийся мир. Как выживет его род и что одержит верх в семье, грубый материализм или трепетное отношение к миру?
15 ноября, 19:00, Московский Губернский театр, малая сцена.
«Иуда» 16+
Фото: Юлия Мешкова.
Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Лев Смирнов, Богдан Щукин, Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Багдасаров.
Режиссёр обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современного человека рассуждать и задавать себе вопросы о добре и зле, истинной вере и прощении, предательстве и любви. Глубоко философский спектакль и одновременно почти детективная история, расследование, основанное на известных фактах, — что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду? Режиссер Юрий Грымов представляет свою трактовку и тем самым ставит точку в сценической трилогии «Антихрист и Христос».
19 ноября, 19:00, Театр «Модерн».
«Ночь. Архитектура бессонницы» 6+Знаменитый испанский театр фламенко Рафаэлы Карраско представит в России свой новый спектакль, объединяющий в себе традиции фламенко, современный танец, инструментальную музыку, роскошные костюмы и живой вокал. Постановка прославленного режиссера и известной исполнительницы фламенко Карраско, и драматурга, актера и поэта Альваро Тато, уже стала международным событием и получила сразу несколько престижных танцевальных премий. Гастроли труппы состоятся в рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.».17 ноября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Музеи.
«Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи» 0+
В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы откроется выставка, посвященная «эпохе дворских бурь», начавшейся после смерти Петра I. В масштабном выставочном проекте принимают участие 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, предоставивших 260 экспонатов. Экспозиция проиллюстрирует хитросплетения судеб правителей России, раскроет историю дворцовых переворотов, начиная с первых наследников Петра Великого. Здесь отражены интриги с участием князя Меншикова, графа Остермана и клана Долгоруких, которые возвели на престол Екатерину I и Петра II. Также выставка расскажет о правлении Анны Иоанновны, Петра III, Екатерины II и Павла I.
С 15 ноября до 23 февраля, Музеи Московского Кремля.
«Свой Париж. Бабель & Булгаков» 12+
В «нехорошей квартире» подготовили вернисаж к 130-летию писателя Исаака Бабеля. Выставка посвящена парижским путешествиям, реальным и вымышленным, двух мастеров отечественной прозы 1920−1930-х годов — Исаака Бабеля и Михаила Булгакова. Важным местом литературных пересечений писателей была французская литература и Париж, в котором Бабель побывал трижды, а Булгаков — ни разу. На выставке будут представлены уникальные документы из государственных и частных собраний. Среди них — найденные недавно фотографии парижских улиц, вероятно, сделанные самим Бабелем в 1927—1928 годах и точно им подписанные. К выставке подготовлена параллельная программа: кураторские экскурсии и лекции.
с 15 ноября по 6 апреля, Музей Михаила Булгакова.
«Во всем блеске: Хрусталь от формы до огранки» 0+
Знаковые образцы стекла и хрусталя XVIII-XXI веков из собственного собрания музея в сопровождении работ художников авангарда, оттепели и современности из частных коллекций. В экспозиции зритель проходит путь создания предмета: от состава стекольной массы и определения формы будущего изделия до его художественной обработки. Произведения художников-стеклоделов — Веры Мухиной, Бориса Смирнова, Лейды Юрген — демонстрируются наряду с работами Александра Родченко, графикой Юрия Пименова и живописью Дмитрия Гутова.
С 20 ноября — 19 января, Всероссийский музей декоративного искусства.
«Итоги сезона № 61» 12+
Союз театральных деятелей Российской Федерации проводит ежегодную выставку московских театральных художников. В экспозиции представлены эскизы, макеты, костюмы, куклы, инсталляции, видеосюжеты ведущих мастеров, а также молодых художников-дебютантов. Зрителя как бы отсылают к временам бродячих комедиантов, разыгрывающих свои незатейливые представления перед публикой прямо внутри маленького театрика на колесах. Сценограф сегодня — тот же бродячий артист, пилигрим, готовый ринуться навстречу призыву единомышленника-режиссера. Однако на этот раз зрителю также предложено впрыгнуть в театральный фургон вслед за художником и вообразить, что он колесит по всей России.
С 17 ноября по 30 ноября, креативное пространство «Новый Манеж».
«Музыка моего сердца…» 0+
Совместная выставка Музея музыки и Музея-заповедника «Тарханы» к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, при поддержке Минкультуры РФ. Посетителям будут представлены традиционные музыкальные инструменты, живописные и графические портреты современников поэта, музыкальные рукописи и редкие издания сочинений отечественных и зарубежных композиторов, многие из которых поэт мог слышать в столичных театрах и в музыкальных салонах. Наиболее яркими экспонатами станут: неоирландская арфа фирмы «J. Morley» XIX века и театральный костюм по эскизу Головина для Федора Шаляпина в роли Демона в одноименной опере Антона Рубинштейна.
С 15 ноября по 26 января, Музей-заповедник «Тарханы» (Пензенская область).
День рождения Центра Знаний «Москвариума» 6+
Центр Знаний отпразднует свой первый день рождения. Команда «Москвариума» подготовила для посетителей мастер-классы по изготовлению корон, чтение детских книг о морских глубинах с приглашенным актером от издательства «Ламинария», квизы и викторины о подводных обитателях.
Другие тематические развлечения — танцевальный конкурс с перевоплощениями, квиз от сотрудников отдела по работе с морскими млекопитающими Алисы и Николая Колосова, развивающие игры по строительству водонапорных башен, гигантская раскраска, химическое шоу и лекция о фридайвинге от тренера морских млекопитающих Виктории Роговой.
16−17 ноября, ВДНХ, Москвариум, −1 (Лекторий Центра знаний) и 2 этаж.
Концерты.
«Три тенора» 6+
Оркестр «Русская филармония» и три тенора из Италии — Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти, Мауро Де Сантис — представят российским поклонникам программу, посвященную звездам мировой оперной сцены Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго. За дирижерским пультом — Сергей Тарарин.
Джанлука Паганелли, Фабио Андреотти и Мауро Де Сантис познакомились во время учебы в консерватории в Италии. За свою карьеру три молодых тенора часто пели вместе с Андреа Бочелли, Магда Оливеро, Мирелла Френи, Габриэлла Туччи, Ренато Брузон. В 2015 году они воссоединились, чтобы создать проект, который принес им большой успех, популярность и признание во всем мире: трио «Итальянские Теноры».
18 ноября, 19:00, Дом музыки.
Концерт лауреатов конкурса Avanti 6+В Московской консерватории прозвучат сочинения лауреатов Пятого Всероссийского композиторского конкурса Avanti, организованного Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры. Публика услышит новейшую камерную музыку для различных инструментальных и вокальных составов. В концерте примут участие солисты ансамблей Intrada, «Cтудия новой музыки», CEAM Artists, Reheard, Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьёва, Екатерина Мочалова (домра), Алексей Чичилин (бас-гитара), Кристина Янова (фортепиано). Среди авторов произведений — Александр Перов, Анна Ромашкова, Артем Ананьев и другие современные композиторы.20 ноября, 19:00. Малый зал Московской консерватории.
Merab Amzoevi 12+
Певец с уникальным тембром, которого еще называют бархатным голосом Грузии. Мераб Амзоеви стал интернет-сенсацией 2023 года. Он поет на грузинском, русском, английском языках. Этот вечер будет наполнен самыми яркими эмоциями, зажигательными ритмами и, конечно же, любимыми хитами артиста. Лучшие каверы и собственные новые песни вскоре станут материалом для первого сольного альбома. Критики предрекают, что он может стать музыкальным событием.
14 ноября, 20:00, STADIUM.
Фестивали.
Фестиваль ко дню рождения кинотеатра «Художественный» 16+
Одному из старейших кинотеатров столицы исполняется 115 лет. Свой День рождения он отметит серией премьер и ретроспективных показов. Среди новинок — драматический триллер с Юрой Борисовым «Кончится лето» (15 ноября), взявший Гран-при фестиваля «Маяк», мелодрама «Эра» Вениамина Илясова с Марианной Шульц в главной роли (14 ноября). В программе две классические киноленты: компиляция отреставрированных работ Ман Рея «Возвращение к разуму» с саундтреком группы Джима Джармуша (17 ноября) и мюзикл конца 1960-х «Девушки из Рошфора» с Катрин Денев (16 ноября). Также гости смогут попасть на тематическую прогулку по кинотеатру, подготовленную совместно с Ultima Яндекс Go, где узнают о легендарном архитекторе Федоре Шехтеле — создателе «Художественного».
До 17 ноября, кинотеатр «Художественный».
«Форум БРИКС Традиционные ценности» 18+
Парламентарии из Бразилии, Египта, Индии, Российской Федерации, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Демократической Республики Конго, Пакистана и Уганды, а также культурные и общественные деятели из стран БРИКС и стран-кандидатов на вступление примут участие в Форуме БРИКС «Традиционные ценности», который пройдет в Москве. Организатор Форума Международный гуманитарный фонд Захара Прилепина впервые проводит мероприятие, направленное на построение и развитие отношений между странами на основе духовно-нравственных традиций. Программа мероприятия предполагает работу по четырем ключевым направлениям: культура, семья гуманитарное сотрудничество и созидательное предпринимательство.
18 и 19 ноября, Государственная Дума Российской Федерации.
III Международный форум «Содружество моды» 16+
«Содружество моды» объединит на одной площадке представителей промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений из 60 регионов России. А также профессионалов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Анголы и других стран.
Главным украшением праздничной программы станет презентация совместного выставочного этнографического проекта Всероссийского историко-этнографического музея и Фонда развития РЭМ «Россия в узорах: новоторжские щеголихи». Проект представит искусствовед, исследователь русского костюма Андрей Боровский.
19−20 ноября, Штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи СНГ — Таврический дворец (Санкт-Петербург).
«Композиты без границ» 6+
Первый молодежный фестиваль — уникальное событие для всех, кто интересуется современными технологиями и инновациями. В программе — лекции от ведущих экспертов, выставка новейших разработок, мастер-классы, квизы, выступление единственного в мире карбонового оркестра и розыгрыши. В рамках форума будет работать выставка. Десятки экспонентов представят новейшие разработки в авиации, автомобилестроении, медицине, спорте, строительстве, энергетике, транспорте и дизайне. Гости увидят композитный параплан путешественника Федора Конюхова, авторский проект российского гонщика Сергея Кабаргина — 900-сильный хот-род Flying Brick, родстер «Крым», композитные сноуборды, лыжи, лонгборды, гидрофойлы.
16 и 17 ноября, Музей «АТОМ» на ВДНХ.
Дни молодой фотографии и конкурс для фотографов в кластере Октава 12+
Лекции, тренинги, творческие встречи от известных фотографов, фотохудожников, фотожурналистов, фоторедакторов, корреспондентов из разных городов. Тех, кто хочет попробовать себя в фотоискусстве, ожидают мастер-классы по визуальным экспериментам, инструментам продвижения, на которых можно получить советы от профессионалов, а также лично познакомиться с фотохудожниками.
«Молодая фотография» — масштабный всероссийский проект. Тула четвертый раз принимает лучшие авторские серии художников, работающих с фотографией.
С 15 по 28 ноября, творческий индустриальный кластер Октава (Тула).
Еврейский музей и центр толерантности празднует 12-летие 6+
В день рождения для взрослых и детей пройдут яркие мероприятия. «Внеклассные чтения», ставшие доброй традицией музея, проведет на мансарде специальный гость — актриса Агата Муцениеце, в библиотечном пространстве посетителей ждет буккроссинг, а в лобби основного пространства — бесплатные концерты синти-поп-группы «Оммаж», Мэгги Гогитидзе и Тины Кузнецовой. В других локациях Бахметьевского гаража пройдут мастер-классы, лекции и кинопоказы. Вместе с гидами музея можно будет пройтись по постоянной экспозиции и трем временным выставкам, присоединившись к обзорным и тематическим экскурсиям.
17 ноября, с 12:00 до 22:00, Еврейский музей и центр толерантности.
Лекции.
«Загадки сна: от бессонницы до летаргии» 18+
Откуда берется бессонница, и как с ней бороться? Нормально ли спать и не видеть сны? Вредят ли здоровью громкие будильники? Зачем мы вообще спим, и что происходит с мозгом ночью? Об этом и о многом другом расскажет Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, автор книги «Загадки сна: От бессонницы до летаргии».
17 ноября, 16:00, Музей криптографии.