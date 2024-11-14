«Даже в современных российских фильмах я не видел пропаганды чайлдфри»

В свое время я работал с известным британским артистом Малкольмом Макдауэллом, снимал его в фильме «Цареубийца». Где-то лет 12 назад я прилетел в Лондон, и он мне звонит. Говорит, слышал, что я тоже прилетел в Лондон. Я его спросил тогда, что он сам тут делает, поскольку живет он в Америке. Малкольм говорит: «Я прилетел на премьеру фильма “Заводной апельсин”. Я тогда удивился. Как на премьеру? “Заводной апельсин” вышел в 70-х годах. Он говорит: “Ты не представляешь, он всё это время был запрещен в Англии”. То есть почти 40 лет! Посчитали тогда, что в картине много насилия. И действительно, я потом увидел, что по всему Лондону висят афиши “Заводного апельсина”. Для меня это было очень странно, учитывая “высокую репутацию” британской либеральной системы. Этим я хочу сказать, что те или иные ограничения существуют во всех странах.