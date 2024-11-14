В Москве завершается годовой изоляционный эксперимент SIRIUS

В программу миссии также входило выполнение задач по дистанционному управлению роботизированными аппаратами на поверхности спутника, в том числе, с задержкой по времени. Кроме того, участники эксперимента выполняли «облет» Луны с поиском места посадки, а также «операции» на поверхности планеты в составе группы из четырех человек.