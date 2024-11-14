В Москве завершается годовой изоляционный эксперимент SIRIUS

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный годовой наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, моделирующий полет на Луну, завершится 14 ноября в Москве. Эксперимент проходит на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, в нем принимают участие шестеро испытателей-добровольцев.
Членами экипажа миссии являются командир Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина, исследователь Рустам Зарипов (все — Россия), а также исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии.
Эксперимент стартовал 14 ноября 2023 года на базе медико-технического наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН, предназначенном для проведения модельных исследований космических полетов различной сложности и продолжительности (cвыше 500 суток). Задействованные тренировочные комплексы и методические программы позволили отработать систему по поддержанию необходимого уровня физической и психологической работоспособности членов экипажа в условиях длительных космических полетов.
Члены экипажа провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны. В рамках проекта SIRIUS изучались адаптационные процессы, которые происходят в организме человека при моделировании комплекса факторов космического полета в гермообъекте с искусственной средой обитания.
Программа миссии.
Изоляционный эксперимент SIRIUS моделировал условия полета за пределы низкой околоземной орбиты, в том числе длительную изоляцию, отрыв от привычных условий обитания, ограничение связи, лимитированные экспедиционные ресурсы. В рамках проекта были смоделированы условия, максимально приближенные к сложной научной и профессиональной деятельности космонавта, которая предполагает внекорабельную деятельность, существенные физические нагрузки и ночные работы.
В программу миссии также входило выполнение задач по дистанционному управлению роботизированными аппаратами на поверхности спутника, в том числе, с задержкой по времени. Кроме того, участники эксперимента выполняли «облет» Луны с поиском места посадки, а также «операции» на поверхности планеты в составе группы из четырех человек.
Участники изоляционного эксперимента осуществили «операции» по стыковке и разгрузке четырех транспортных кораблей и выполнили пять имитационных выходов на лунную поверхность. «Проведены три экспериментальных исследования с использованием универсального компьютерного стенда робототехнических систем (УКС РТС) по отработке совместных операций человека и антропоморфного робота», — сообщили ранее в пресс-службе ИМБП.
Члены экипажа в течение года выполнили свыше 70 научных исследований. Как заявили в ИМБП, полученные экспериментальные данные позволят выявить индивидуальную стратегию адаптации организма к условиям длительного космического полета и научно обосновать методы профилактики негативных воздействий техногенной среды обитания.
Об эксперименте.
Эксперимент SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, «международное научное исследование в уникальном наземном комплексе») — международный проект, который реализуется в рамках концепции Международного центра по разработке системы медико-биологического обеспечения межпланетных полетов и проводится в Москве на базе ИМБП РАН.
Его организаторами выступают ИМБП и NASA Human Research Program («программа исследований человека») при участии специалистов из России, Германии, Канады, США, Франции, Италии, ОАЭ и других стран.
Проект SIRIUS предусматривает серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос.