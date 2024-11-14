Компания Microsoft прекратит поддержку старого приложения Outlook

Американская транснациональная корпорация Microsoft с 31 декабря текущего года прекратит поддержку старой версии почтового клиента Outlook, говорится в пресс-релизе компании.
Кроме того, прекратится поддержка приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди». Компания переведёт пользователей на новую версию Outlook.
«В настоящее время мы занимаемся переводом существующих пользователей на новую версию Outlook для Windows», — говорится в сообщении.
С нового года пользователи сервиса не смогут отправлять сообщения. Помимо этого, будет остановлено получение писем помощью приложений «Почта» и «Календарь». При этом сообщения, хранящиеся в приложениях, получится экспортировать.
Ранее сообщалось, что Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 10 с октября следующего года.
Пользователи смогут получить доступ к обновлениям и техподдержке на ещё один год. Стоимость услуги составит 30 долларов.