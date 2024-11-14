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Что произошло в Иркутске в ночь на 14 ноября 2024: последние новости

30-летнего мужчину из Иркутска подозревают в продаже запрещенной символики.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске задержали 30-летнего мужчину по подозрениям в продаже запрещенной символики и атрибутике. Сейчас на него заведено уголовное дело. Дома и на торговой точки провели обыск. Следователи поделились, что реализовывал товар он с помощью страниц в соцсетях, а также в своем магазине.

В Усолье-Сибирском пенсионерка попалась на уловку двух мошенниц. Аферистки представились якобы целительницами и предложили провести ритуал. Правда после обряда сибирячка обнаружила, что деньги и драгоценности на один миллион пропали. Теперь обманщиц ищут полицейские.

Еще одна история с мошенничеством. Правда тут от рук аферистов пострадали трое жителей Братска. Одним из них стал 49-летний водитель, который сам наткнулся на предложение о подработке. Решив вложить деньги в инвестиции он потерял около 900 тысяч рублей.