Что произошло в Иркутске в ночь на 14 ноября 2024: последние новости

В Иркутске задержали 30-летнего мужчину по подозрениям в продаже запрещенной символики и атрибутике. Сейчас на него заведено уголовное дело. Дома и на торговой точки провели обыск. Следователи поделились, что реализовывал товар он с помощью страниц в соцсетях, а также в своем магазине.