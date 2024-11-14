Что произошло в Иркутске в ночь на 14 ноября 2024: последние новости

В Иркутске задержали 30-летнего мужчину по подозрениям в продаже запрещенной символики и атрибутике. Сейчас на него заведено уголовное дело. Дома и на торговой точки провели обыск. Следователи поделились, что реализовывал товар он с помощью страниц в соцсетях, а также в своем магазине.
В Усолье-Сибирском пенсионерка попалась на уловку двух мошенниц. Аферистки представились якобы целительницами и предложили провести ритуал. Правда после обряда сибирячка обнаружила, что деньги и драгоценности на один миллион пропали. Теперь обманщиц ищут полицейские.
Еще одна история с мошенничеством. Правда тут от рук аферистов пострадали трое жителей Братска. Одним из них стал 49-летний водитель, который сам наткнулся на предложение о подработке. Решив вложить деньги в инвестиции он потерял около 900 тысяч рублей.