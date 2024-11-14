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В Сочи пенсионерка 9 лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС

Прокуратура подала иск об аннулировании записи о смерти.

Источник: Аргументы и факты

Адлерский районный суд в Сочи удовлетворил исковые требования прокуратуры по делу пенсионерки, которая более девяти лет официально числилась умершей из-за ошибки, допущенной при внесении данных в ЗАГС по инициативе ее дочери.

По информации региональной прокуратуры, женщина случайно обнаружила, что считается умершей, и обратилась за помощью в надзорное ведомство.

Установлено, что причиной внесения ошибочных данных стало заявление дочери, с которой пенсионерка долгое время не поддерживала связь. В интересах пострадавшей прокуратура подала административный иск для аннулирования записи о смерти, и суд в итоге удовлетворил это требование.

Ранее сообщалось, как хирург из американского штата Флорида удалил пациенту печень, а должен был селезенку.