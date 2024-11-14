В Сочи пенсионерка 9 лет числилась умершей из-за ошибочной записи в ЗАГС

Установлено, что причиной внесения ошибочных данных стало заявление дочери, с которой пенсионерка долгое время не поддерживала связь. В интересах пострадавшей прокуратура подала административный иск для аннулирования записи о смерти, и суд в итоге удовлетворил это требование.