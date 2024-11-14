Льготная ипотека для участников СВО в 2024 году: что это такое и каковы требования к заемщикам

Рассказываем, что такое льготная ипотека для участников СВО-2024 и какие требования выдвигаются к заемщикам. Также перечисляем банки, которые предоставляют такого рода поддержку, и называем документы для ее получения.
Что такое льготная ипотека для участников СВО
Бойцы специальной военной операции на Украине теперь вправе стать обладателями жилья по ставке 2%. А точнее, те из них, которые зарегистрированы на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии. Прибегнуть к программе могут и белгородцы, дома которых повредились из-за обстрелов. А еще — чиновники, сотрудники соцсферы, медучреждений, работники культуры и спорта из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Шансом следует поспешить воспользоваться до 30 апреля 2025 года.
Кстати, озвучивается и другой интересный нюанс. Участники СВО с любыми видами займов, оформленных до выхода на поле боя, смогут взять по ним кредитные каникулы.
Преимущества льготной ипотеки для участников СВО
- Ипотечная ставка 2% гораздо ниже рыночной. Как следствие, существенно меньше и переплата по жилищному кредиту.
- Первоначальный взнос и ежемесячные платежи на время службы берет на себя государство.
- Программа позволяет приобрести различные типы недвижимости: квартиру, дом, таунхаус или комнату.
Требования к заемщикам: условия кредитования
Рассказываем об основных моментах, которые стоит учитывать.
- Средства выдаются в рублях.
- Самая большая сумма — шесть миллионов.
- Первый взнос — 10−30%. Размер зависит от банка.
- Ипотечная ставка — 2%.
- Жилье придется приобретать на вторичном рынке. Исключение — Белгородская область. Для ее жителей будет открыт и первичный рынок.
Какая процентная ставка в банке на ипотеку положена участникам СВО
Крайне низкая — два процента. Радостную новость донес до россиян лидер Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.
Список необходимых документов для участников СВО для льготной ипотеки
Пакет небольшой — насчитывает всего пять пунктов:
- паспорт;
- СНИЛС;
- подтверждение участия в СВО;
- заверение дохода;
- подтверждение наличия жилья.
В каких регионах России доступна льготная ипотека
Предусматривается участие недвижимости на Дальнем Востоке, в Арктике, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Какие банки предоставляют льготную ипотеку участникам СВО
Оформить льготную ипотеку участники СВО могут в новых регионах России, в том числе на вторичное жилье. При этом воспользоваться таким предложением можно только один раз.
Перечислим первые 10 банков, которые определились с желанием присоединиться к программе.
- Промсвязьбанк;
- СберБанк;
- ВТБ;
- РНКБ;
- «РостФинанс»;
- УБРиР;
- «Кубань Кредит»;
- «Центр-инвест»;
- АИЖК КО.
Полный список банков — участников программы можно узнать по телефону горячей линии:
Какие еще льготы положены участникам СВО
Да, льготная ипотека — это вовсе не единственный способ вознаграждения. Государство предоставляет и другие прерогативы.
|Выплаты
|Каждому единоразово полагается 195 тысяч рублей. Также всем участникам СВО ежемесячно перечисляют на счета не менее такой же суммы. А еще им набавляют за звание и воинскую должность. Среди других допвыплат — средства за ранение, приобретение инвалидности или смерть в бою и за получение госнаград.
|Трудовые гарантии
|За теми, кто ушел на СВО, остается рабочее место, даже при сокращении штата. Да, с участниками спецоперации трудовой договор приостанавливается, однако он все-таки не прекращает действие. Также после демобилизации в течение шести месяцев они вправе оформить оплачиваемый отпуск. А службы занятости в первую очередь обязаны обеспечить трудовыми местами безработных бойцов.
|Бесплатная юридическая помощь
|Участники спецоперации с семьями могут рассчитывать на безвозмездную консультацию по получению статуса добровольца, разных выплат и другим вопросам.
|Повышенная пенсия
|Военным пенсионерам, вновь оказавшимся в строю, в любом случае оставят повышенную пенсию. После демобилизации они смогут получать ранее приостановленные выплаты или новые.
|Льготы в сфере образования
|Участники спецоперации могут рассчитывать на дополнительное профессиональное обучение за государственные средства или по отдельной квоте поступить в вузы на бюджет. При этом Герои России и обладатели трех орденов Мужества освобождаются от вступительных экзаменов. А бывшие студенты платных отделений смогут занять бюджетные места.
|Упрощенный порядок проведения ряда процедур
|Среди таковых — заверение подписей на заявлениях об установлении отцовства и регистрации или расторжении брака, а также бесплатное переоформление паспорта россиянина и водительских прав.
|Льготы для детей
|Чада участников СВО обладают приоритетом при приеме в школы и детсады. Им первым выдают путевки в летние лагеря. А если военнослужащего ранили во время боевых действий, то его дети зачисляются в университет по квоте. К тому же чада участников СВО имеют приоритет при поступлении в учреждения среднего образования.
|Льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг
|Не начисляются штрафы за просрочку платы за коммунальные услуги, слишком позднее или частичное внесение средств за жилье либо на капремонт многоквартирного дома.
|Автомобиль по льготной цене
|Льготное кредитование действует и на транспортный рынок. Можно приобрести авто со скидкой 20%, а дальневосточникам — 35%. По сниженной цене выставляются все машины компании «АвтоВАЗ», марки УАЗ, ГАЗ, Haval, укомплектованный в Тульской области, электромобили Evolute и Moskvich 3e.
Что нужно запомнить о льготной ипотеке для участников СВО
Подытоживая, перечисляем основные моменты, которые необходимо помнить.
- Доступ к программе открыт военнослужащим с Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии.
- Ставка составляет два процента.
- Воспользоваться следует до конца апреля следующего года.
- Можно приобрести квартиру, дом, таунхаус или комнату.
Автор: Татьяна Малюк
Редактор: Екатерина Нагель