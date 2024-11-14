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Льготная ипотека для участников СВО в 2024 году: что это такое и каковы требования к заемщикам

В России нарисовался свежий инструмент финансовой помощи — льготная ипотека для участников СВО-2024.

Рассказываем, что такое льготная ипотека для участников СВО-2024 и какие требования выдвигаются к заемщикам. Также перечисляем банки, которые предоставляют такого рода поддержку, и называем документы для ее получения.

Строительство жилого комплекса.
Источник: РИА "Новости"

Что такое льготная ипотека для участников СВО

Бойцы специальной военной операции на Украине теперь вправе стать обладателями жилья по ставке 2%. А точнее, те из них, которые зарегистрированы на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии. Прибегнуть к программе могут и белгородцы, дома которых повредились из-за обстрелов. А еще — чиновники, сотрудники соцсферы, медучреждений, работники культуры и спорта из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Шансом следует поспешить воспользоваться до 30 апреля 2025 года.

Кстати, озвучивается и другой интересный нюанс. Участники СВО с любыми видами займов, оформленных до выхода на поле боя, смогут взять по ним кредитные каникулы.

Преимущества льготной ипотеки для участников СВО

  1. Ипотечная ставка 2% гораздо ниже рыночной. Как следствие, существенно меньше и переплата по жилищному кредиту.
  2. Первоначальный взнос и ежемесячные платежи на время службы берет на себя государство.
  3. Программа позволяет приобрести различные типы недвижимости: квартиру, дом, таунхаус или комнату.

Требования к заемщикам: условия кредитования

Рассказываем об основных моментах, которые стоит учитывать.

  • Средства выдаются в рублях.
  • Самая большая сумма — шесть миллионов.
  • Первый взнос — 10−30%. Размер зависит от банка.
  • Ипотечная ставка — 2%.
  • Жилье придется приобретать на вторичном рынке. Исключение — Белгородская область. Для ее жителей будет открыт и первичный рынок.

Какая процентная ставка в банке на ипотеку положена участникам СВО

Крайне низкая — два процента. Радостную новость донес до россиян лидер Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Список необходимых документов для участников СВО для льготной ипотеки

Пакет небольшой — насчитывает всего пять пунктов:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • подтверждение участия в СВО;
  • заверение дохода;
  • подтверждение наличия жилья.

В каких регионах России доступна льготная ипотека

Предусматривается участие недвижимости на Дальнем Востоке, в Арктике, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ключи от новых квартир.
Источник: РИА "Новости"

Какие банки предоставляют льготную ипотеку участникам СВО

Оформить льготную ипотеку участники СВО могут в новых регионах России, в том числе на вторичное жилье. При этом воспользоваться таким предложением можно только один раз.

Перечислим первые 10 банков, которые определились с желанием присоединиться к программе.

Полный список банков — участников программы можно узнать по телефону горячей линии: 8 (800) 755−55−55 или на сайте спроси.дом.рф.

Какие еще льготы положены участникам СВО

Да, льготная ипотека — это вовсе не единственный способ вознаграждения. Государство предоставляет и другие прерогативы.

Выплаты
Каждому единоразово полагается 195 тысяч рублей. Также всем участникам СВО ежемесячно перечисляют на счета не менее такой же суммы. А еще им набавляют за звание и воинскую должность. Среди других допвыплат — средства за ранение, приобретение инвалидности или смерть в бою и за получение госнаград.
Трудовые гарантии
За теми, кто ушел на СВО, остается рабочее место, даже при сокращении штата. Да, с участниками спецоперации трудовой договор приостанавливается, однако он все-таки не прекращает действие. Также после демобилизации в течение шести месяцев они вправе оформить оплачиваемый отпуск. А службы занятости в первую очередь обязаны обеспечить трудовыми местами безработных бойцов.
Бесплатная юридическая помощь
Участники спецоперации с семьями могут рассчитывать на безвозмездную консультацию по получению статуса добровольца, разных выплат и другим вопросам.
Повышенная пенсия
Военным пенсионерам, вновь оказавшимся в строю, в любом случае оставят повышенную пенсию. После демобилизации они смогут получать ранее приостановленные выплаты или новые.
Льготы в сфере образования
Участники спецоперации могут рассчитывать на дополнительное профессиональное обучение за государственные средства или по отдельной квоте поступить в вузы на бюджет. При этом Герои России и обладатели трех орденов Мужества освобождаются от вступительных экзаменов. А бывшие студенты платных отделений смогут занять бюджетные места.
Упрощенный порядок проведения ряда процедур
Среди таковых — заверение подписей на заявлениях об установлении отцовства и регистрации или расторжении брака, а также бесплатное переоформление паспорта россиянина и водительских прав.
Льготы для детей
Чада участников СВО обладают приоритетом при приеме в школы и детсады. Им первым выдают путевки в летние лагеря. А если военнослужащего ранили во время боевых действий, то его дети зачисляются в университет по квоте. К тому же чада участников СВО имеют приоритет при поступлении в учреждения среднего образования.
Льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг
Не начисляются штрафы за просрочку платы за коммунальные услуги, слишком позднее или частичное внесение средств за жилье либо на капремонт многоквартирного дома.
Автомобиль по льготной цене
Льготное кредитование действует и на транспортный рынок. Можно приобрести авто со скидкой 20%, а дальневосточникам — 35%. По сниженной цене выставляются все машины компании «АвтоВАЗ», марки УАЗ, ГАЗ, Haval, укомплектованный в Тульской области, электромобили Evolute и Moskvich 3e.

Что нужно запомнить о льготной ипотеке для участников СВО

Подытоживая, перечисляем основные моменты, которые необходимо помнить.

  • Доступ к программе открыт военнослужащим с Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии.
  • Ставка составляет два процента.
  • Воспользоваться следует до конца апреля следующего года.
  • Можно приобрести квартиру, дом, таунхаус или комнату.

Автор: Татьяна Малюк
Редактор: Екатерина Нагель

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