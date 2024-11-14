Льготная ипотека для участников СВО в 2024 году: что это такое и каковы требования к заемщикам

Выплаты

Каждому единоразово полагается 195 тысяч рублей. Также всем участникам СВО ежемесячно перечисляют на счета не менее такой же суммы. А еще им набавляют за звание и воинскую должность. Среди других допвыплат — средства за ранение, приобретение инвалидности или смерть в бою и за получение госнаград.



Трудовые гарантии

За теми, кто ушел на СВО, остается рабочее место, даже при сокращении штата. Да, с участниками спецоперации трудовой договор приостанавливается, однако он все-таки не прекращает действие. Также после демобилизации в течение шести месяцев они вправе оформить оплачиваемый отпуск. А службы занятости в первую очередь обязаны обеспечить трудовыми местами безработных бойцов.



Бесплатная юридическая помощь

Участники спецоперации с семьями могут рассчитывать на безвозмездную консультацию по получению статуса добровольца, разных выплат и другим вопросам.



Повышенная пенсия

Военным пенсионерам, вновь оказавшимся в строю, в любом случае оставят повышенную пенсию. После демобилизации они смогут получать ранее приостановленные выплаты или новые.



Льготы в сфере образования

Участники спецоперации могут рассчитывать на дополнительное профессиональное обучение за государственные средства или по отдельной квоте поступить в вузы на бюджет. При этом Герои России и обладатели трех орденов Мужества освобождаются от вступительных экзаменов. А бывшие студенты платных отделений смогут занять бюджетные места.



Упрощенный порядок проведения ряда процедур

Среди таковых — заверение подписей на заявлениях об установлении отцовства и регистрации или расторжении брака, а также бесплатное переоформление паспорта россиянина и водительских прав.



Льготы для детей

Чада участников СВО обладают приоритетом при приеме в школы и детсады. Им первым выдают путевки в летние лагеря. А если военнослужащего ранили во время боевых действий, то его дети зачисляются в университет по квоте. К тому же чада участников СВО имеют приоритет при поступлении в учреждения среднего образования.



Льготы в сфере жилищно-коммунальных услуг

Не начисляются штрафы за просрочку платы за коммунальные услуги, слишком позднее или частичное внесение средств за жилье либо на капремонт многоквартирного дома.

