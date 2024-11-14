В работе Telegram зафиксирован сбой

В работе мессенджера Telegram выявлены неполадки, на сбой пожаловались его пользователи.
По данным ресурса Downdetector, фиксирующего данные о сбоях в работе сайтов и приложений, о неполадках сообщают пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации.
В частности, со сбоем столкнулись жители столицы и Московской области, откуда поступает большое число жалоб.
Количество жалоб на работу Telegram резко увеличилось после полуночи. Пользователи рассказали, что наблюдаются трудности с отправкой и загрузкой сообщений.
Напомним, в октябре текущего года россияне, а также жители Узбекистана столкнулись со сбоями при использовании мессенджера Telegram. Наблюдались проблемы с отправкой и получением сообщений.
Помимо этого, пользователи жаловались на неполадки в работе приложения, сайта и личного кабинета.
Ранее сообщалось, что российские пользователи сообщили о сбое в соцсети TikTok.