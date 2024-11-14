В Ингушетии обнаружили уникальные для горной местности древние катакомбы

Ранее, 13 августа, при раскопках десятков гробниц в дельте Нила были обнаружены древнеегипетские артефакты, возраст некоторых оценивался почти в 2,5 тыс. лет. Археологическая миссия также обнаружила гробницы из глинобитного кирпича в некрополе Тель-ад-Дейр города Думьят. Среди артефактов, найденных в гробницах, были бронзовые монеты, керамика, золотые изделия и другие украшения, относящиеся к позднему и птолемеевскому периодам Древнего Египта.