Российские военные полностью зачистили от Вооружённых сил Украины населённый пункт Новоселидовка в западной части Донецкой народной республики, заявил Владимир Рогов.
Кроме того, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов подчеркнул, что войска РФ установили в данном населённом пункте боевое знамя.
«Наши бойцы полностью зачистили Новоселидовку от врага и установили там боевое знамя», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Он также проинформировал, что российские военные выбили солдат ВСУ из большой части села Дальнее, расположенного неподалёку от Курахово.
Новоселидовка находится севернее города Курахово. Ранее Рогов заявлял, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на востоке Курахово и приближаются к центральной части данного населённого пункта.
Накануне он рассказал, что российские войска значительно продвинулись на севере и юге кураховского участка, создав угрозу окружения для остающихся там бойцов Вооружённых сил Украины.