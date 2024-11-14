Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 ноября 2024

Погода в Иркутске 14 ноября 2024 обещает переменную облачность, без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется лишь до −1…-3 градусов, ночью ожидается −9….-11.
Погода в Иркутске 14 ноября 2024.
— Переменная облачность, без существенных осадков, в северных районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
Так в Приангарье после захода солнца температура опустится до −11…-16, при прояснении до −21…-26. Днём будет от −1 до −6 градусов, при облачной погоде −11…-16. Вот что обещает погода в Иркутске 14 ноября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 49-летний водитель из Братска хотел заработать на инвестициях в доллары США и нефть. Но мужчина стал жертвой мошенников и лишился 895 тысяч рублей, деньги он взял в кредит.