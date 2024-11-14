Гору Пихтовую покрывают искусственным снегом в Братске

— Четыре пушки работают в круглосуточном режиме. Искусственный снег лучше всего ложится при температуре −15 градусов. Установки отличает высокая производительность — 110 кубометров снега в час, в секунду пушка потребляет 11 литров воды. На всю трассу нам его необходимо 50 тысяч кубометров, на это уйдет около двух недель, — рассказал директор МАУ КЗСС Аркадий Шибин.