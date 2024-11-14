Гору Пихтовую покрывают искусственным снегом в Братске

Комплекс спортивных сооружений «Гора Пихтовая» в Братске готовят к открытию сезона. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, специалисты скосили траву, в ночь на 13 ноября запустили снегогенераторы.
— Четыре пушки работают в круглосуточном режиме. Искусственный снег лучше всего ложится при температуре −15 градусов. Установки отличает высокая производительность — 110 кубометров снега в час, в секунду пушка потребляет 11 литров воды. На всю трассу нам его необходимо 50 тысяч кубометров, на это уйдет около двух недель, — рассказал директор МАУ КЗСС Аркадий Шибин.
Кстати, малая канатная дорога начнет свою работу в тестовом режиме уже в конце ноября, а вот тюбинговая трасса откроется лишь тогда, когда замерзнет Братское водохранилище.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за 2024 летний туристический поток вырос на 20%. Около 90% туристов были россиянами, остальные — иностранцы.