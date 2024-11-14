Близ пирамиды Хеопса обнаружили ранее неизвестную древнюю гробницу

Уточняется, что расчищено небольшое отверстие, через которое в погребальной камере виды остатки деревянного расписного саркофага, целые керамические сосуды (обычно в такие клали припасы, с которыми усопший должен был отправиться в иной мир), а также другие предметы. Сейчас археологи готовятся полностью открыть вход в погребальную камеру.